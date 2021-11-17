Депутат Мажилиса Казыбек Иса выступил против госфинансирования футбола после разгромного поражения сборной Казахстана от Франции в матче отбора на ЧМ-2022, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"В СМИ пишут, что на футбольные клубы был потрачен 71 миллиард тенге, а на клуб "Астана" - 15 миллиардов. Но где результат? Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола (КФФ) Азамат Айтхожин ответил: "Мы не берем средств из бюджета. Какие еще миллиарды? Мы взяли только 200 миллионов тенге". И оправдывается, что причина поражения - дефицит хороших футболистов.

Федерация говорит, что они из бюджета не получают ни копейки, но ведь профессиональные клубы, входящие в эту федерацию, получают средства через областные акиматы. За последние годы областные акиматы выделили профклубам немало средств - 111 миллиардов тенге. Если добавить сюда средства, выделенные на федерацию спонсорами и из республиканского бюджета, УЕФА, "Самрук-Казына" и так далее, - не счесть. Нет официальных данных", - заявил депутат в запросе на имя заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова.

Также Казыбек Иса заявил, что в казахстанском чемпионате из 371 футболиста 150 легионеров, а с 16 футболистами первой лиги в казахстанском футболе 166 легионеров.

"Народное достояние тратится не на развитие казахстанского футбола, а на обогащение иностранных футболистов. За 30 лет Казахстан построил только один стадион. А Узбекистан, футбольный бюджет которого почти в два раза меньше, чем у нас, построил 10 современных стадионов. По рейтингу ФИФА сейчас Казахстан занимает 125-е место. А Кыргызстан, футбольный бюджет которого самый низкий в СНГ, находится на 96-м месте", - сказал депутат.

Он также упомянул академию "Оле Бразил", в которую за государственный счет ездили учиться футболу в Бразилию 78 казахстанских ребят. По его словам, никто из прошедших обучение сейчас не играет. "Мы тратим деньги миллиардами на ветер, а в селах нехватка финансов даже строить дороги. Ни один из наших клубов не входит в мировой рейтинг топ-100, а находятся в конце топ-200. И ни один из наших футболистов по трансфертной стоимости не входит в топ-500 лучших футболистов. Значит, мы вливаем в футбол огромные средства населения, чтобы опозориться. Поэтому необходимо перестать разбрасывать миллиарды на футбол, где не могут забить гол, а только умеют пользоваться народными деньгами, прекратить тратить на них деньги", - заявил депутат.

Депутат от имени фракции "Акжол" предложил приватизировать все привязанные к бюджету футбольные клубы и прекратить их финансирование государством.

"В мире профессиональный спорт не может сидеть на шее государства. Госсредства должны направляться на детско-юношеские школы, развитие футбольных школ, подготовку детских тренеров. Надо создавать условия для талантливых детей в селах. Нужно строить небольшие бесплатные спортивные залы. Тренерам нужно платить достойную зарплату наравне с педагогами", - указал депутат.

Также он потребовал прозрачности средств, которые расходуются на футбол в стране.

"Должен быть предоставлен отчет средств, выделенных государством на футбольную отрасль до настоящего времени. Потому что это деньги налогоплательщиков. Сколько средств из бюджета ежегодно выделяется профессиональным футболистам? Сколько ежегодно выделяется Казахстанской федерации футбола от УЕФА? Народ должен знать, сколько средств ежегодно выделяется и куда направляются из Фонда поддержки индустрии туризма и спорта", - добавил мажилисмен.

Напомним, сборная Казахстана завершила отбор на ЧМ-2022 на последнем месте группы D. В последней игре в Париже команда пропустила восемь безответных мячей от Франции.