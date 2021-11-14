Сборная Франции в рамках отборочного раунда чемпионата мира по футболу-2022 разгромила сборную Казахстана по футболу со счетом 8:0. Это самое крупное поражение казахстанской сборной в официальных матчах (предыдущий антирекорд был установлен в августе 2005 года, когда отечественная команда проиграла Турции со счетом 0:6 в квалификации чемпионата мира-2006. - Прим.), передает Tengrinews.kz.

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Игра состоялась в ночь с 13 на 14 ноября в Париже. В прямом эфире матч показал телеканал Qazsport.

Покер в ворота Стаса Покатилова оформил Килиан Мбаппе. Два гола забил Карим Бензема. По разу отличились Адриен Рабьо и Антуанн Гризманн.

Для подопечных Талгата Байсуфинова эта игра стала последней в группе D. Наша команда набрала три очка и идет на последнем пятом месте.

Французская команда после этой победы оформила прямую путевку в финальную часть мундиаля.