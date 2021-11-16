Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Азамат Айтхожин сообщил о решении организации отказаться от государственного финансирования, сообщает Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу федерации.

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"С будущего года Казахстанская федерация футбола приняла решение – отказаться от финансирования за счёт государственных и квазигосударственных структур", – заявил Айтхожин.

Теперь финансирование будет поступать из средств УЕФА и за счёт спонсорских денег.

В 2020 и 2021 году Казахстанская федерация футбола получила из государственного бюджета по 200 млн тенге. Деньги потратили на подготовку команд к международным соревнованиям. Это национальная сборная, юношеские сборные (U17, U19), молодёжная U21, Blind-Football (футбол для незрячих), женские, пляжная, а также футзальная сборные.

Генсек федерации также прокомментировал проигрыш казахстанской команды сборной Франции со счётом 0:8 в отборочном цикле ЧМ-2022.

"Прежде всего, хочется попросить прощения у отечественных болельщиков за неудачу в игре с Францией. Каждое поражение мы переживаем внутри себя. Добавлю, что из-за потерь большой группы ведущих футболистов сыграть оптимальным составом в Париже мы, к сожалению, не смогли. На сегодняшний день стоит констатировать, что у нас нет резерва национальной команды. Те игроки, которые заменили лидеров команды, не готовы ещё играть на международном уровне", – сказал он.

По его словам, чтобы вывести футбол на новый уровень, нужно время и поддержка всех неравнодушных.

"Тем критикам и популистам, которые хотят сделать себе рекламу на волне неудач сборной, скажу: вы хотя бы попробуйте вникнуть в суть самой проблемы, изучите матчасть, прежде чем нести бред. Футбол всегда был и будет жить в нашей стране. Это, несомненно, спорт номер один, которым живут миллионы людей. Когда выигрывает сборная, вы забываете о той грязи, которую лили вчера на этих парней и говорите, что всегда поддерживали их. Поэтому с командой нужно быть всегда – и в дни поражений, и в дни побед", – заключил Азамат Айтхожин.