Официальное открытие площадки прошло возле дома № 104/1 по ул. Маяковского вечером 17 сентября. Теперь владельцы собак могут посещать ее со своими питомцами бесплатно в любое время.

Площадка создана для аджилити - соревнований, в которых человек направляет собаку через полосу препятствий. Предложение о ее строительстве стало одним из победителей проекта «Бюджет народного участия» еще в 2020 году.

Территория огорожена железным забором, на ней размещены бум, качели, слалом, шина и другие снаряды, а также лавочки и урны. Первой площадку испытали автор проекта Анна ИЗМАЙЛОВА и ее собака - карело-финская лайка Герда.

- Все сделано качественно, - поделилась с "НГ" Анна. - Подрядчик подошла к работе ответственно и сделала в кратчайшие сроки все, что от нее зависело, мы всегда были на связи. При посещении нужно соблюдать несложные правила: бережно относиться к снарядам, убирать за своими питомцами, так как площадка предназначена для занятий, а не для выгула, а также быть вежливыми и приучать к этому своих собак.

Кроме занятий аджилити на площадке можно просто поиграть с собакой, позаниматься с тренером и поучить питомца командам в огороженной и безопасной территории.

- Все это мы изготавливали сами, все по размерам, все было согласовано с инициатором, - рассказала подрядчик Кристина КОЛОМИЙЦЕВА (ИП Коломийцева). - Здесь 8 препятствий, все сделано на совесть По документам срок сдачи проекта был продлен до октября, но мы успели реализовать уже сейчас.

Иизначально в документации под площадку было указано другое место - между городским пляжем и Теннисным центром, но его изменили, так как, согласно генплану, здесь разместили новый парк.

Фото Андрея СКИБЫ