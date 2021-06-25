Проект «Площадка для занятий с собаками (аджилити)» - один из 5-ти победителей первого этапа «Бюджета народного участия». По четырем проектам подрядчики уже определены, а в одном из них даже закончили работу. Но с пятым возникли проблемы.

Площадка для занятий с собаками, по мнению автора идеи, должна выглядеть так...

24 июня заказчик - отдел ЖКХ акимата Костаная - принял решение закупить работы из одного источника. В итоге победительницей конкурса стала индивидуальная предпринимательница Кристина КОЛОМИЙЦЕВА (ИП Коломийцева), которая в рамках "Бюджета народного участия" также будет строить детскую площадку в 9 микрорайоне.

… или так. Можно заметить, что на фото разное ограждение

Точное место расположения участка пока неизвестно, но, как указано в проекте, площадка для собак разместится между городским пляжем и Теннисным центром. Срок реализации проекта - с июля по сентябрь, его продлили в связи с поздним проведением конкурса.

- Договор еще не заключен, - сообщила «НГ» 25 июня Кристина Коломийцева. - Я уже разговаривала с инициатором, примерно решили, что да как, но окончательно - уже после подписания договора, в ближайшие дни.

На фотографиях, которые были предоставлены в заявке, ограждение площадки выглядит по-разному: на одном фото - бетон, на другом - железная решетка. Автор проекта Анна ИЗМАЙЛОВА пояснила "НГ", что, скорее всего, будет установлена сетка-рабица высотой 150 см.

- Честно говоря, я не особо рассчитывала на победу. Была просто концепция, а эти технические и строительные моменты должны реализовываться, исходя из разумности и потребности объекта, - объяснила Анна. - Вообще объекты еще в техспецификации не определили, у меня есть примерные фото. Я думаю, должна быть зональность. Там будет, к примеру, две зоны: если кто-то хочет заниматься с собаками, там снарядов 6-7 поставить - прочных, основательных. А вторая зона нужна для тех, кто не хочет или не любит заниматься с собаками, там можно апортировкой позаниматься, во фрисби поиграть. Или просто чтобы собака побегала по территории, с другими собаками пообщалась. Я вижу это так.

Примерный план объектов, которые должны быть на площадке

Как сообщили "НГ" в отделе ЖКХ, первый конкурс провели 21 января, участвовали ИП Коломийцева, ТОО «GREAT-WAY ltd» (оно будет строить в рамках "Бюджета народного участия" детскую площадку во дворе дома № 3 «Б» по ул. Баймагамбетова) и ТОО «PAKO Group Co». Выяснилось, что у двух последних подрядчиков недостаточно материальных ресурсов. А для обределения победителя необходимо, чтобы было два участника с достаточным количеством ресурсов.

Примерна такая же ситуация была в конкурсах 1 марта, 30 марта, 29 апреля, в которых менялся только состав участни ков, но необходимый пакет документов предъявяла только Коломийцева. у ИП «Коломийцева». 25 мая ИП «Строй Проект» и ТОО «Azgus» вообще не приложили ни одного документа, поэтому конкурс не состоялся. На конкурс 16 июня заявок не поступило. 23 июня была подана всего одна заявка - от ИП Коломийцева.

Фото с сайта акимата Костаная