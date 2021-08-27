Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев сообщил, что в настоящее время взрывы в районе Тараза прекратились и жители могут вернуться домой, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сапарбаев рассказал, что в Байзакском районе Жамбылской области ведутся работы по ликвидации последствий взрыва, выявлению причиненных убытков и восстановлению. По словам акима, был создан областной оперативный штаб с представителями всех госорганов. В непосредственной близости от места взрыва расположены три села.

"Самое ближайшее село Кайнар расположено в одном километре. Два других находятся на расстоянии пяти километров. Все жители этих населенных пунктов были размещены в специально подготовленных для этого 10 школах и общежитиях пяти колледжей. В настоящее время там остаются 227 человек, большая часть уехала к своим родственникам. На восстановительные работы привлечено более 1000 человек и около 120 единиц техники", - сообщил аким.

Сапарбаев также встретился с эвакуированными жителями. Он отметил, что они обеспечиваются всем необходимым, в том числе напитками, было организовано горячее питание. По словам акима, в настоящее время взрывы прекратились и жители могут вернуться домой.

Также аким сообщил, что ведутся работы по восстановлению железнодорожного движения. На месте происшествия работают саперы, которые очищают рельсы от возможных частей снарядов.

"В соответствии с поручением Главы государства всем пострадавшим гражданам будет оказана помощь. В соответствии с законом семьям погибших граждан будет предоставлена помощь от государства. Если среди пострадавших есть люди с ограниченными возможностями и т. д., то помощь также будет оказана в соответствии с нормами закона. Что касается пострадавших домов и объектов, специалисты объехали три населенных пункта, сгоревших домов и других объектов не зафиксировано. Повреждены только крыши, окна, двери", - сообщил аким.

Сапарбаев подчеркнул, что решения по оказанию помощи жителям будут приниматься в соответствии с законом, на основании обследования поврежденных зданий специальной комиссией.

Также стало известно, что число жертв увеличилось до девяти человек.

"В результате взрыва в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, по последним данным погибло всего 9 человек, в том числе сотрудники МЧС, войсковой части, военизированной охраны и военной прокуратуры. Личности погибших устанавливается. Данные о без вести пропавших 4 человек выясняются", - сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали.

По предварительной информации в больницу поступило 49 сотрудников ДЧС.

На месте происшествия работает оперативная группа МЧС во главе с министром.

Еще несколько человек не выходят на связь. Осуществляются поисковые работы.

Напомним, в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19.00 произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошла серия взрывов неустановленных предметов. Всего было порядка 10 взрывов. Министр обороны заявил о готовности уйти в отставку.

