Апелляционную жалобу жителя Костаная Сергея ЗИНЧЕНКО, которого 5 июля арестовали на трое суток, Костанайский областной суд рассмотрел сегодня, 29 июля.

Сергей Зинченко намерен подать апелляционную жалобу в Верховный суд РК

- Постановление оставить без изменений, апелляционную жалобу Зинченко и его адвоката оставить без удовлетворения, - зачитал свое решение судья Владимир ДОЛГИХ.

Согласно составленному полицией акту, 3 июля Зинченко разместил в двух Telegram-каналах призывы выйти на митинг 6 июля. При этом изначально заявку на проведение мирного собрания подавали с темой "Требования установить в детской областной больнице аппараты МРТ и КТ", но акимат Костаная отказал в согласовании со ссылкой на санитарные меры, а после выхода нового постановления главного санврача РК тема митинга поменялась на "Против принудительной вакцинации".

Сам Зинченко сообщал "НГ", что ответ акимата ему принесли на четвертый день после подачи уведомления, но он отказался принимать этот документ, так как считал, что отсутствие письма за 3 дня является основанием для согласованности митинга.

Судья Асемгуль Амиргалиева пришла тогда к выводу: так как сообщение отправляли с телефона Зинченко - он виновен. Доводы о том, что Зинченко подавал уведомление в акимат, суд не стал принимать во внимание, так как цели митинга в уведомлении и в сообщении в Telegram - разные.

Сергей Зинченко и его адвокат подали две апелляционные жалобы на решение административного суда. Во-первых они считали, что эти сообщения были отправлены не с телефона Зинченко. Во-вторых, ссылались на международные правовые акты и на Конституцию РК, которые гарантируют свободу мирных собраний.

В областном суде была предоставлена видеозапись, на которой полицейский показывает, что сообщения в Telegram были отправлены с номера телефона, зарегистрированного на Сергея Зинченко. Адвокат Жанбулат Кульжанов ходатайствовал о допросе этого полицейского, но судья Долгих отказал ему в этом и принял решение направить запрос в АО «Казахтелеком», чтобы узнать IP-адрес, с которого были отправлены сообщения в Telegram с призывами к митингу.

В АО «Казахтелеком» ответили, что Зинченко не является абонентом Северной региональной дирекции телекоммуникаций (СРДТ) и указанный номер не принадлежит АО. А по указанному адресу проживает отец Сергея, который располагает только Интернетом с двумя мобильными номерами.

- Данными интернет-истории абонента Зинченко СРДТ не располагает. АО «Казахтелеком» не фиксирует и не архивирует информацию о посещенных сайтах и использованных интернет-сервисах абонентами, в связи с чем предоставить данную информацию не представляется возможным, - пояснил в письменном ответе суду и. о. генерального директора СРДТ филиала АО «Казахтелеком» Михаил ПОЛЕТАЕВ.

На основании этих фактов суд и принял решение.

- Судом было сделано все, чтобы проверить доводы Сергея Зинченко о том, что эти извещения были направлены не с его телефона, - пояснил Владимир Долгих. - Положительного результата для него не получено. Сообщение «Казахтелекома» нам ничего не дает в плане подтверждения доводов Сергея, а между тем в деле имеется видеозапись, где сотрудник полиции пошагово рассматривает сообщение в Telegram и выходит на номер телефона, принадлежавший Зинченко. Тот факт, что этот номер телефона принадлежит именно ему, подтверждается его пояснениями, а также указанием этого номера в объяснительной, которую он давал в полиции.

Он добавил, что у суда нет сомнений в правдивости этих фактов. Касательно доводов адвоката Кульжанова со ссылкой на Конституцию РК и международные правовые акты судья Долгих подтвердил, что эти документы действительно содержат такие нормы, которые гарантируют гражданам свободу мирных собраний, однако в обоих случаях каждый из нормативно-правовых актов содержит оговорки, что это право может быть ограничено в случаях, предусмотренных национальным законодательством.

- Например, для охраны общественного порядка, здоровья, защиты прав и свобод других лиц - ст. 32 Конституции РК, там также говорится, что пользование этими правами может ограничиваться законом. Такая же возможность ограничения предусмотрена и в международном пакте, - объяснил судья. - Для примера можно сослаться на пандемию - да, государством гарантирована свобода передвижения граждан, но летом прошлого года мы наблюдали ограничение этого права.

После окончания судебного процесса Сергей Зинченко сообщил «НГ», что намерен подать апелляционную жалобу в Верховный суд РК.