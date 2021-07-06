Решение о привлечении Сергея ЗИНЧЕНКО к административной ответственности по ч. 7 ст. 488 КоАП РК (нарушение законодательства о порядке организации и проведения мирного собрания) специализированный административный суд Костаная принял 5 июля.

Сергей Зинченко /Фото из Instagram

Согласно составленному полицией акту, 3 июля Зинченко разместил в двух telegram-каналах призывы выйти на митинг 6 июля. При этом изначально заявку на проведение мирного собрания подавали с темой "Требования установить в детской областной больнице аппараты МРТ и КТ", но акимат Костаная отказал в согласовании со ссылкой на санитарные меры, а после выхода нового постановления главного санврача РК тема митинга поменялась на "Против принудительной вакцинации".

- В судебном заседании Зинченко вину не признал. Пояснил, что фотографий в интернет-мессенджере Telegram он не размещал, поскольку у него нет такого приложения. Имеется аккаунт в мессенджере Instagram, где указаны его данные, имеется его фото. 16 июня им подано уведомление в местный исполнительный орган о проведении мирного собрания, целью которого является требование по обеспечению оснащения детской областной больницы медицинского оборудования, обеспечения льготными лекарствами детей с эпилепсией. Ответ получил по истечении трех суток, - сообщает в своем решении судья Асемгуль АМИРГАЛИЕВА.

Ранее Зинченко сообщал "НГ", что ответ акимата ему принесли на четвертый день после подачи уведомления, но он отказался принимать этот документ, так как считал, что отсутствие письма за 3 дня является основанием для согласованности митинга.

Судья Амиргалиева пришла к следующим выводам: доводы Зинченко о том, что он не размещал призывы к митингу в Telegram, опровергаются "представленными скриншотами и видеозаписью, из которых следует, что обращение отправлено от имени пользователя @Kst10123", сотовый номер которого принадлежит Зинченко. Доводы о том, что Зинченко подавал уведомление в акимат, суд не стал принимать во внимание, так как цели митинга в уведомлении и в сообщении в Telegram - разные.

- Опираясь на вышеизложенное, суд считает все доводы Зинченко несостоятельными, направленными, чтобы избежать административной ответственности, а его виновность во вменяемом в ответственность правонарушении доказанной, - резюмировала судья.