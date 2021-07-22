Апелляционную жалобу по делу в отношении жителя Костаная Сергея ЗИНЧЕНКО, которого 5 июля арестовали на трое суток, начали рассматривать сегодня, 22 июля, в Костанайском областном суде.

Сергей Зинченко: "Почему кто-то смешал два объявления в кучу, мне непонятно!"

Судья принял решение направить запрос в АО «Казахтелеком», чтобы узнать IP-адрес, с которого были отправлены сообщения в Telegram с призывами к митингу.

Ранее участникам процесса было предоставлено видео, на котором полицейский показывает, что сообщения в Telegram были отправлены с номера телефона, зарегистрированного на Сергея Зинченко. Адвокат Жанбулат КУЛЬЖАНОВ ходатайствовал о допросе этого полицейского, но судья Владимир ДОЛГИХ отказал ему в этом, так как посчитал, что это не лучшее решение, чтобы узнать IP-адрес.

- Сомневаюсь, что сотрудник полиции расскажет нам больше, чем он показал на той видеозаписи, которую мы вам направили. Алгоритм его действий следующий: он заходит в мессенджер Telegram, в группу «Костанай 10 регион», в этой группе находит «некое» сообщение, нажимает на иконку и выходят сведения о том, кем является отправитель - то есть, это номер Сергея Зинченко, - пояснил свое решение судья.

- Как тогда приняли решение о наказании Зинченко, если сотрудник полиции не знал, с какого IP-адреса было отправлено сообщение? - спросил Кульжанов.

- В материалах дела не указано, что сотрудник обращался к провайдеру за получением IP-адреса. Скорее всего, он не обращался, - ответил судья.

Сергея Зинченко обвиняли по ч. 7 ст. 488 КоАП РК (нарушение законодательства о порядке организации и проведения мирного собрания). Решение об аресте специализированный административный суд Костаная принял 5 июля.

Согласно составленному полицией акту, 3 июля Зинченко разместил в двух Telegram-каналах призывы выйти на митинг 6 июля. При этом изначально заявку на проведение мирного собрания подавали с темой "Требования установить в детской областной больнице аппараты МРТ и КТ", но акимат Костаная отказал в согласовании со ссылкой на санитарные меры, а после выхода нового постановления главного санврача РК тема митинга поменялась на "Против принудительной вакцинации".

Ранее Зинченко сообщал "НГ", что ответ акимата ему принесли на четвертый день после подачи уведомления, но он отказался принимать этот документ, так как считал, что отсутствие письма за 3 дня является основанием для согласованности митинга.

Судья Асемгуль Амиргалиева пришла тогда к выводу: так как сообщение отправляли с телефона Зинченко - он виновен. Доводы о том, что Зинченко подавал уведомление в акимат, суд не стал принимать во внимание, так как цели митинга в уведомлении и в сообщении в Telegram - разные.

Сергей Зинченко и его адвокат подали две апелляционные жалобы на решение административного суда. Во-первых они считают, что эти сообщения были отправлены не с телефона Зинченко. Во-вторых, ссылаются на международные правовые акты и на Конституцию РК, которые гарантируют свободу мирных собраний.

В областном суде Зинченко также отрицал свою причастность к организации митинга против принудительной вакцинации:

- Мое собрание изначально должно было пройти в парке Победы в 11:00 6 июля. Почему кто-то смешал два объявления в кучу, мне непонятно! Тематика и время у нас и митингующих против вакцинации были разные. Эти объявления были в открытом доступе, никакого отношения я к ним не имею. Я проведение своего собрания анонсировал еще за месяц. Отправляли эти сообщения явно не с моего телефона, я даже не зарегистрирован в Telegram! Чтобы поменять тему, надо было изначально дойти до мирного собрания, но я ведь даже на нем не присутствовал! Меня арестовали за сутки до его начала. Видимо, присутствовавшие стали говорить о своем!

- Как вы тогда поясните - почему, если нажать на иконку, высвечивался ваш номер? - спросил судья.

- После трех суток ареста я прочитал информацию в соцсетях. Я хотел зайти на данный аккаунт, но он был удален. Я связался с админом паблика «10 регион», он пояснил, что такое объявление было, но это спам, не более того, - ответил Зинченко.

- Это можно было сделать не с вашего телефона, кем-то сторонним?

- Я уже говорил, что у меня даже не было аккаунта в Telegramе! Да если бы был, я бы навряд ли разместил свой телефон, информацию, если бы что-то делал противозаконное. Я же по своему собранию делал все официально, приглашал к участию СМИ, подавал уведомление официально, все по закону.

- В объявлениях, которые размещены в Telegramе, указаны два места и два времени: 11:00 в парке Победы и в 18:00 на Центральной набережной. Как вы можете это объяснить?

- Каким образом это все объединили в кучу, мне непонятно! 6 июля, в 11:00, в парке - это наше место, которое я указывал изначально. А набережная нас никак не касалось, там совсем другая тема была.

Дата и время следующего судебного процесса станут известны только после того, как будет получен ответ от АО «Казахтелеком».

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