Будут ли ходить автобусы на выходных? Это самый часто задаваемый вопрос от наших читателей в последние дни. Постановление, в котором были прописаны все нормы работы и ограничения, было подписано главным санитарным врачом региона 1 июля.

Фото из архива "НГ"

Журналисты неоднократно пытались узнать у пресс-службы ДСЭК, ждать ли нового постановления к выходным. Сначала в пресс-службе сообщали, что, возможно, изменения внесут в четверг или пятницу. Но вчера, 15 июля, стало известно, что нового постановления не ожидается.

- Нового постановления на этой неделе не будет, соответственно все останется по прежнему, как указанно в постановлении № 18, - сообщили в ДСЭК.

Таким образом, согласно действующему постановлению, автобусы будут курсировать по городу в обычном режиме. Рынки на открытом воздухе также будут работать, а вот торговые галереи в ТРЦ в эти выходные будут закрыты. В ТРЦ будут открыты только супермаркеты и аптеки, а также некоторые объекты, которым разрешена работа по системе Ashyq согласно постановлению.

Ранее в ДСЭК поясняли "НГ", что в деятельность непродовольственных магазинов (отдельно стоящих) разрешена при наполняемости не более 30% от их площади. Мы уточнили - на Складской несколько бутиков могут размещаться в одном здании. И в ДСЭК ответили - если они оформлены, как непродовольственные магазины площадью до 2 000 кв. м, то работать разрешается