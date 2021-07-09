Кому можно и кому нельзя работать в выходные дни в Костанайской области?
Тимур ГАФУРОВ
9 июля 2021, 13:06 | Государство
Вопрос возник у предпринимателей, торгующих в бутиках на рынке по ул. Складской в Костанае, в связи с действием постановления № 18 главного государственного санитарного врача региона, которое вступило в силу 5 июля.
Фото из архива "НГ"
Как пояснили "НГ" в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области, деятельность непродовольственных магазинов (отдельно стоящих) разрешена при наполняемости не более 30% от их площади. Мы уточнили - на Складской несколько бутиков могут размещаться в одном здании. И в ДСЭК ответили - если они оформлены, как непродовольственные магазины площадью до 2 000 кв. м, то работать разрешается.
В ДСЭК также предоставили приложение к постановлению № 18.
Последние новости
09.07.21 13:27 Карту сёл, в которых есть проблемы с питьевой водой, представила Народная партия Казахстана
09.07.21 12:38 «Я делал все, чтобы этого не произошло» - Приговор водителю автобуса, сбившему насмерть пенсионерку, вынесли в Костанае
09.07.21 12:36 Дачи горели в садовом обществе "Автомобилист"
09.07.21 11:08 Вертолет привлекли для тушения пожара в Костанайском районе
09.07.21 09:23 МОК: Олимпийские игры в Токио пройдут без зрителей
08.07.21 13:34 Все ради селфи - Чтобы сделать фото с автоматом, парень взломал школьный кабинет в Костанайской области
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.