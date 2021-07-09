Вопрос возник у предпринимателей, торгующих в бутиках на рынке по ул. Складской в Костанае, в связи с действием постановления № 18 главного государственного санитарного врача региона, которое вступило в силу 5 июля.

Фото из архива "НГ"

Как пояснили "НГ" в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области, деятельность непродовольственных магазинов (отдельно стоящих) разрешена при наполняемости не более 30% от их площади. Мы уточнили - на Складской несколько бутиков могут размещаться в одном здании. И в ДСЭК ответили - если они оформлены, как непродовольственные магазины площадью до 2 000 кв. м, то работать разрешается.

В ДСЭК также предоставили приложение к постановлению № 18.