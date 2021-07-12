Около 20 автомобилей обокрали на штрафстоянке Костаная с начала года. Владельцы автомобилей пожаловались на слабую охранную систему, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В редакцию обратилась жительница Костаная Алена Черний. Автомобиль ее парня попал на штрафстоянку в марте 2021 года из-за судебного дела. В июне девушка пришла, чтобы забрать машину, и была в шоке от увиденного.

"Его мама взяла доверенность и вместе со мной 25 июня приехала на штрафстоянку. Охранник, когда узнал, какую мы приехали забирать машину, сказал, что после 17.30 машины не выдаем. У нас вопрос был: "Почему? Если у вас четко и ясно написано, что машины выдаем до 18.00". Мы со скандалом зашли на эту штрафстоянку и увидели, что наше имущество испорчено. От автомобиля практически ничего не осталось. Вырвали даже электрику. С помощью оценщика нам удалось выяснить, что требует замены: передний бампер, левое стекло передней двери, магнитофон, два передних колеса, аккумулятор, кронштейн двигателя, подушка двигателя, корпус воздушного фильтра. Задняя правая дверь сломана, замки, ручки дверные", - заявила она.

Эта ситуация сильно расстроила всю семью, которая и так находится в бедственном положении. Автомобиль был взят в кредит, а автовладельца осудили.

"Наша машина стояла на продаже, и за нее уже внесли залог, чтобы оплатить просрочку кредита. А вместо этого у нас теперь новая проблема. Парень через год выйдет из общественной колонии и будет без ничего. Почему такое отношение к людям и чужому имуществу? Причем говорят, что у многих так обокрали машины", - рассказала Алена Черний.

Выяснилось, что штрафстоянка находится на балансе отдела ЖКХ акимата Костаная. С начала года поступило порядка 20 обращений по факту краж имущества со штрафной стоянки.

"По всем делам уголовные дела завершены. На территории стоянки увеличили камеры видеонаблюдения, на сегодняшний день оборудовано 10 видеокамер, которые помогают в пресечении краж и раскрытии преступлений. В текущем году заключен договор с ИП "Затворный Д." на обеспечение охраны территории штрафстоянки. По линии отдела ЖКХ также оборудовано дополнительное освещение территории", - сообщили в пресс-службе акимата Костаная.

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