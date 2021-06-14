В суде № 2 Костаная завершился процесс по уголовному делу в отношении Азамата Найманова, который обвинялся в покушении на мошенничество и подстрекательстве ко взятке. Дать ее, по версии обвинения, руководители отдела образования Федоровского района и предприниматель должны были через подсудимого сотрудникам прокуратуры.

После вывода ревизионной комиссии о том, что в ходе ремонта школы в райцентре заказчик необоснованно выплатил подрядчику 11 млн тенге, родилось уголовное дело в отношении руководителя райотдела образования, ее заместителя и директора ТОО «МЕТАЛОКОМФОРТ» Александра Виноградова. Их подозревали в сговоре с целью хищения бюджетных средств.

Согласно материалам дела, чиновники, не дожидаясь окончания расследования по нему, пришли советоваться к акиму района Таубе Исабаеву, там возникла идея скандал «развести». Путем дачи взятки через нужного человека. О том же был извещен и предприниматель, который после разговора с акимом района - о чем Виноградов говорил в суде - решил обратиться в антикоррупционную службу.

В конце концов уголовное дело по факту хищения против работников отдела образования и предпринимателя было прекращено, а в отношении адвоката Найманова, который, по версии обвинения, непосредственно склонял всех троих ко взятке и брался ее передать, - возбуждено. Антикоррупционная служба прослушивала его телефонные разговоры, предприниматель принес ему деньги, во время передачи которых Найманов и был задержан. Сам он в ходе судебного процесса заявлял, что в руки получил обычный гонорар. Такой же, как заплатили ему педагоги. Просто с ними он успел оформить договор, а с директором ТОО - нет, из-за выходного дня. Обвинение же считало клиентский договор, о котором упоминал подсудимый, фиктивным.

В прениях государственный обвинитель просил для Найманова 8 лет лишения свободы, смягчающих обстоятельств для него не нашел. Сам Найманов вину не признал, но просил суд, если его признают виновным, не лишать свободы.

Судья Ляззат Мухамеджанова признала его виновным в покушении на преступление (ст. 24 УК РК), мошенничестве (ст. 190), подстрекательстве (ст. 28), даче взятки (ст. 367). Однако обвинение по последней статье было переквалифицировано - с части 3 (деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору) на часть 1 (дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций), что дало возможность применить такую меру наказания, как штраф в размере, 20-кратном сумме взятке. Для Найманова это 40 млн тенге. По предыдущим статьям ему было назначено наказание в виде 3 лет ограничения свободы. В соответствии со ст. 58 УК РК более строгое наказание поглотило менее строгое. Осталось ограничение свободы с пожизненным запретом занимать определенные должности. Судья, вынося приговор, учла, как смягчающие обстоятельства, наличие у подсудимого несовершеннолетних детей и положительные характеристики.