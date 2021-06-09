В суде № 2 Костаная завершилось судебное разбирательство по делу адвоката Азамата НАЙМАНОВА. Он был обвинен в подстрекательстве предпринимателя ко взятке должностным лицам прокуратуры и покушении на мошенничество.

Предприниматель - директор ТОО «МЕТАЛОКОМФОРТ» Александр Виноградов, чья фирма летом 2020 года ремонтировала в райцентре школу им. Димитрова. По его окончании ревизионная комиссия сочла, что 11 млн тенге заказчик, отдел образования, выплатил подрядчику необоснованно. Руководителя отдела, его заместителя и Виноградова подозревали в сговоре с целью хищения названной суммы, в отношении всех троих возбудили уголовное дело.

Как замять скандал, госслужащие обсуждали с акимом Федоровского района Таубой Исабаевым. Якобы тогда и прозвучала идея передать прокурорским деньги через умелого человека, чтобы дело прекратить. О том же шла речь при разговоре акима с директором ТОО, который попытался записать беседу и обратился в антикоррупционную службу. Но в дальнейшем эта фонограмма была исключена из перечня допустимых доказательств.

По версии обвинения, роль человека, который не только должен был передать 4 млн тенге сотрудникам прокуратуры, но и подстрекал подозреваемых ко взятке, взял на себя адвокат Азамат Найманов.

Гособвинитель, выступая в прениях, заявил, что вина подсудимого полностью доказана и запросил наказание в виде 8 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности и без конфискации имущества.

И защитник, и сам подсудимый настаивали на его невиновности. Со служащими отдела образования Найманов заключил договоры на оказание адвокатских услуг, 2 млн тенге - оплата по этому договору, тем более, что он деньги клиентам вернул, когда попал в орбиту уголовного преследования. Заявления в антикор они на него не писали, а в суде заявляли, что обманутыми себя не считают. Какое тогда мошенничество?

Заявления в отношении Найманова не писал и Виноградов. В суде на прямой вопрос подсудимого, обманул ли он в чем-либо Виноградова, тот ответил «нет».

- Более того, он же пояснял в суде: вывод о том, что надо дать взятку, он сделал после разговора с акимом района. А на очной ставке со мной признавал, что идею о взятке после нашей беседы домыслил, - говорил в прениях подсудимый. - Подстрекательство предполагает активные действия, а я ни разу не убеждал людей в том, что без денег их уголовное дело не будет прекращено. Наоборот, я говорил с самого начала, что нет в нем состава уголовного правонарушения. Я хороший адвокат... А что до ссылок на знакомства в прокуратуре, то это говорилось для того, чтобы убедить клиентов получить услуги именно у меня.

Азамат Найманов проработал в органах прокуратуры 12 лет.

Защитник Найманова Олег БРАНЦЕВ попросил суд исключить из перечня доказательств все записи прослушки.

- Найманов - адвокат, его обвиняют в правонарушениях средней тяжести. В этих случаях негласные следственные действия, которые были осуществлены в его отношении, являются незаконными, - сказал Бранцев.

И защитник, и подсудимый просили суд полностью оправдать Найманова.

- Хотя я и не надеюсь на это, - сказал в финале подсудимый. - Прошу суд тогда переквалифицировать обвинение, лишение свободы не назначать, применить альтернативные меры наказания.