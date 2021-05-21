У Джека Лондона есть рассказ «Страшные Соломоновы Острова». По сюжету капитан судна хочет проучить хвастуна-путешественника, показав ему эти острова в неприглядном свете. Заканчивается рассказ такой фразой: "Капитан Малу отправил на острова не один, а два ящика первосортного шотландского виски, ибо никак не мог решить, кто - шкипер Гансен или мистер Гаривел - лучше показал Берти Аркрайту "бурную и полную опасностей жизнь на страшных Соломоновых островах".

Для въезда в ворота многим жителям ул. Топоркова пришлось прокладывать новые трапы

Похоже, что в Рудном, в частности - на улице Топоркова, некто заключил пари или объявил "конкурс некрасоты" - уж не знаю, как иначе объяснить то безобразие, которое наперегонки устраивают с переменным успехом то Железорудная ТЭК, то Рудненский водоканал. Местным жителям, похоже, придется быть судьями в этом пари и решать, кому достанется главный приз, либо участники разделят между собой первое место.

В траншее - подставка для труб. А значит, никакого опускания их глубоко под землю не будет

27 апреля "НГ" сообщила радостную весть о том, что ЖТЭК готовится к замене теплотрассы по ул. Топоркова - с надеждой, что проблема «голых труб» на этом участке будет решена. Заканчивается май, но работа движется очень медленно.

Рабочие стараются. Отмечают все праздники и выходные. Все, как положено. По 3-4 дня не видно никакого движения или прогресса. А сложностей жителям добавили. Кому сломали ступени, по которым он спускался во двор, кому завалили землей ворота или забор.

В одном месте даже перекопали проезд в переулок… и бросили так уже больше недели.

Трубы от начала участка работ и до конца становятся все уже, (но тут мы не будем выступать экспертами, может быть, так и задумано) и на данный момент заканчиваются возле дома № 124. Похоже, руководство ЖТЭК считает, что дальше и так сойдет, ведь голых труб почти не видно.

Возле дома № 124 трубы теплотрассы и труды тепловиков заканчиваются. Далее нет траншеи для укладки

Кстати, 17 мая в экономическом суде провели предварительную беседу по иску Центра защиты прав потребителей Рудного к ЖТЭК, в котором общественники требуют привести теплотрассы в соответствие с законодательством РК. Как сообщил руководитель ЦЗПП Николай ГИНЬЯТОВ, представители компании просили уточнить, "где конкретно у них неизолированные трубы и причем тут энергоаудит". Разбирательство назначено на 2 июня. Вполне возможно, что бурная деятельность тепловиков на ул. Топоркова началась именно для того, чтобы пыль в глаза пустить - якобы какие претензии, работа же ведется. Но голых труб по городу полно, а на других участках не видно какой-либо деятельности по устранению проблемы.

21 мая работники теплокомпании вышли на финальную часть - начали утеплять новые трубы. Но по-прежнему ничего лучше изовера и рубероида, который, по словам директора ЖТЭК, "трескается от солнца", не придумали.

Начали обматывать трубы, но ничего нового не придумали - изовер и рубероид, которые «трескаются на солнце»

На следующей неделе обещают начать переврезку, предупредили, чтобы были готовы. Всё, что ни делается, делается.... нет, не к лучшему - на "отвяжись". К сожалению, нам ещё далеко до общества, в котором если что-то делается, то для удобства и комфорта людей, а не для того, чтобы выиграла компания в суде или затратах. Но надеемся, что и к этому придем.

30 июня "НГ" рассказывала о работах водоканала на этой же улице и на этом же участке, в результате которых после прокладки новой трубы жители остались без холодной воды. Мало что изменилось с тех пор. Разве что безобразия добавилось.

Тротуар в тех местах, где производились работы горизонтально-направленным бурением, просел, превратившись в почти непреодолимую полосу препятствий для пешеходов и редких велосипедистов, которые теперь предпочитают ехать по проезжей части. Вжимая голову в плечи от проносящихся мимо большегрузов.

Очередное безобразие посреди тротуара – неизвестно чья работа: водоканала или людей, пытающихся решить проблему водоснабжения. Проблему, которой ранее не было, и которую водоканал же создал. Интересное решение можно наблюдать вместо крышки колодца – старую цветочную клумбу перевернутую вверх дном. А вместо крышки люка – бордюры выдранные из дороги. Этакий арт-хаус.

Вся эта красота полностью перегородила тротуар

Так кто же получит главный приз? Кто из них лучше и безобразнее представит улицу Топоркова случайно забредшему сюда туристу, который приехал взглянуть на колесо обозрения за 330 млн тенге и, не найдя его на месте, отправился бродить по улочкам городка?

В социальных сетях все более устойчивое положение занимает новое название - ПГТ. «Поселок городского типа, вот во что превратился наш город», - пишут жители.

А буквально на днях на одном из перекрестков уложили асфальт, который продержался всего 4 часа… Но асфальт – это уже другая история.

Автор - гражданский журналист "НГ"