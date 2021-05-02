В конце октября 2020 года работники ТОО "Рудненский водоканал" заменили трубы подачи питьевой воды по улице им. Топоркова, на участке от ул. Корчагина до ул. Шевченко. По новым технологиям - безтраншейным способом, то есть без вскрытия грунта. Не нарушается внешний вид участка, асфальт и деревья остаются целыми. И звучит красиво, и выглядит эстетично. По крайней мере так задумывается. Но для жителей результат этих работ оказался неожиданным.

Итак, в последних числах октября улицу отключили от воды более чем на месяц. Трубу прокладывали поверх старой, поэтому все ближние дома отрезали от водопровода, их владельцы вынуждены проводить работы по подключению практически заново: рыть траншеи, колодцы, тратить на это деньги. Но повезло подключиться только тем, у кого уже были колодцы для врезки, или тем, чей дом недалеко от колодцев, в которых находятся запорные задвижки.

Топоркова – одна из старейших улиц города, водопровод в ней закладывался еще в прошлом веке. А потом была масштабная работа по обустройству объездной трассы. В результате трассу местами подняли на 2-3 м относительно расположенных вдоль нее жилых домов. И, соответственно, не каждый дом получил отдельный колодец с отдельной врезкой. Такие врезки в водоканале называют частными или «слепыми» - когда к центральной трубе, в неизвестном месте под землей напрямую приварена труба, которая подходит к дому. Чтобы отыскать такую трубу, необходимо в доме вскрыть полы, из-под фундамента рыть траншею до ближайшего колодца, где можно будет поставить хомут (новая труба из капрона) и кран.

Но не забываем, что работы проводились уже по первым заморозкам, что это значительно затруднило их проведение. Обеспокоенные жители обратились через ОО "ЦЗПП г. Рудный" в отдел ЖКХ. Спрашивали:

1. Каким образом ТОО «Рудненский водоканал» планирует восстановить подачу воды всем без исключения потребителям, с которыми имеются заключенные и нерасторгнутые договоры?

2. Потребуются ли со стороны потребителей какие-либо расходы на оплату услуг, связанных с фактическим подключением к водоводу после завершения ремонтных работ?

3. В какие сроки будет восстановлено водоснабжение раннее подключенных потребителей к указанному водоводу?

Акимат, как и ожидалось, перенаправил запрос в водоканал, который ответил: «Подключение к сетям ТОО «Рудненский водоканал» будут производится только тем потребителям, которые ранее были подключены к сетям ТОО в соответствии с выполненными условиями выданного разрешения на подключение».

Водоканал сделал свою работу и уехал. Кто-то из потребителей был подключен уже через месяц, а кто-то, как и автор этой статьи, остался зимовать без воды.

Чтобы мне подключиться, необходимо, чтобы техусловия соответствовали. Кто же спорит? Но возникает вопрос - почему раньше отсутствие техусловий не мешало подавать воду в мой дом, заключить договор, установить прибор учета и принимать от меня оплату? То есть, водоканал по собственной инициативе лишил меня услуги.

Осенью я пригласил сотрудника ТОО «Сантех-Ресурс», эта фирма - монополист в сфере услуг в Рудном. Он осмотрел фронт работ и выдал оценку. Обустройство колодца по всем правилам – 250 000 тенге. Горизонтально направленное бурение и подключение – еще 250 000 тенге. Итого – 500 000, срок исполнения - 2-3 дня.

От моего дома до новой трубы - 10 м. Таких средств у меня нет. Не теряя надежды, посмотрел возможность взять кредит на 4 года. Результат оказался таким: Сумма переплаты по кредиту - 588 160 тенге, итого 1 088 160. Вот во сколько оценивается удовольствие получить воду в дом.

Пришлось покупать машинку-полуавтомат. Унитаз подключать к горячей воде. Умываться по очереди, пока в трубе есть остывшая вода. А чтобы помыться в душе, ходить по знакомым. Всю зиму я возил в рюкзаке в пятилитровой канистре воду на бытовые нужды. И ждал тепла,

чтобы начать самому копать.

Ул. Топоркова, 114. 28 апреля 2021 года. Тротуар просел. Но видно, что работы производились без вскрытия грунта

Начался май. Я всё ещё без воды и пока не могу приступить к работам, потому что ЖТЭК начала замену теплотрассы.

В договоре об услугах Рудненского водоканала есть пункт о компенсации: «В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором, виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки в соответствии с законодательством Республики Казахстан». Компенсирует ли мне водоканал стоимость работ, чтобы сделать не просто как должно, а хотя бы как было? Вопрос, скорее всего, риторический.

Автор - гражданский журналист "НГ"