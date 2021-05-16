Во дворе дома № 10 по ул. Чкалова домик-карусель упал в начале апреля. Как сообщила "НГ" жительница соседнего дома № 108 по улице Маяковского Татьяна ЛЕБЕДЕВА, детскую площадку нового образца подрядная организация устанавливала в мороз. Корреспондент "НГ" посетил этот и несколько других дворов дважды - 1-го и 13 мая. И посмотрел, что там изменилось.

Татьяна Лебедева: «Наш домик уже падал, но его опять установили 1 мая» /Фото Андрея СКИБЫ

- Он отстоял зиму, а как только начало таять, не выдержал. - возмущается Лебедева. - В сентябре прошлого года рабочие закатали асфальт, затем покрыли обрезиненным покрытием, а в декабре уже устанавливалась вся площадка. Насколько это было правильно - устанавливать площадку в морозы и оставлять ее в таком состоянии для детей? У нас тут до сих пор лежит строительный мусор, мамы с колясками сюда тоже подъехать не могут.

1 мая, ул. Чкалова, 10 - крепление плохо закреплено...

...и не хватает болтов

По словам Татьяны, морозным декабрьским утром она отвела детей в садик, а когда шла обратно, увидела, что рабочие установили половину конструкций.

- Мне кажется, они должны были сначала все установить, а только потом покрывать все обрезиненным покрытием. Даже когда они делали корд, сдвинулась еще советская горка, железная и все лето она лежала незакрепленная, - рассказала Лебедева.

Домик починили утром 1 мая, но жители жаловались на слабые крепления конструкций и отсутствие нескольких болтов. В аварийном состоянии, по словам жильцов, находились и качели. Также жалобы поступали и на работу в целом: нет подъезда для мам с колясками и детей с самокатами, кучи строительного мусора рядом с площадкой, не работает ночное освещение.

13 мая ситуация не изменилась: строительный мусор, нет подъезда к площадке, освещение не починили, но болты на креплении домика все же поменяли. Зато начало приходить в негодность обрезиненное покрытие.

13 мая. Рабочие заменили сломанный болт, но мелкие недочеты все равно остались

- Оно крошится, когда ходишь по площадке, а вот болт все же заменили, молодцы! Мы считаем, что здесь больше вина подрядчика, а не самих людей, - говорит Лебедева. - Пьяных у нас здесь нет, дети и взрослые вечером играют в футбол.

Во дворе дома № 2/1 по ул. Чкалова детская карусель «решила отдохнуть» - домик сорвало с опоры и сейчас он на земле, причем за 10-15 м от места установки.

Ул. Чкалова, 2/1. Детям приходится играть на поваленном домике

- Это не погода точно, так как погодные условия в последние дни были нормальные, - считает житель дома № 107/1 по ул. Маяковского Денис СМИРНОВ. - Скорее всего, кто-то из взрослых решил поглумиться и вырвал этот домик. Возможно, конечно, что и подрядная организация плохо установила. Я думаю, жильцам теперь нужно обратиться в ПКСК, чтобы приехали и посмотрели, установили опять.

Данил Михайленко: «Скорее всего, дети передвинули домик в удобное место»

- Я считаю, что великовозрастные дядьки ночью выпивают, садятся на домик или в него и крутятся, из-за этого домик ломается и падает, - сказал житель дома № 2 по ул. Чкалова Данил МИХАЙЛЕНКО. - А то, что далеко оказался - скорее всего, дети передвинули в тенечек его, в удобное место для игры

Жительница дома № 2 "А" по ул. Чкалова Татьяна БАТАНОВА, провожая детей в школу, проходит мимо детской площадки, где «лег отдохнуть» детский домик.

Татьяна Батанова: «Домики бы не ломались, если бы у них была прочная конструкция»

- Скорее всего, упал из-за некачественной работы подрядчиков, - говорит она. - Здесь недалеко, тоже по Чкалова, я видела, как такой домик маленький мальчик очень сильно раскручивал, так что их, может, и не подростки ломают, а дети. "Советские" домики, которые до сих пор стоят в некоторых дворах - неубиваемые, а здесь простая конструкция - он стоит на одной ножке, много ума не надо, чтобы его сломать. Если бы он просто стоял на земле ничего бы и не было.

Возможно, проблема в том, считают жильцы, что крепление основания прихвачено болтами, а не приварено сваркой.

Карусель во дворе дома № 12 по ул. Гашека установили больше 30 лет назад

Карусель во дворе дома № 12 по улице Гашека. Примерно 1988 год /Фото из личного архива Татьяны БАТАНОВОЙ

- В соседнем дворе - по Гашека, 12 - есть старая советская карусель, сделанная из нержавейки, если не ошибаюсь, - привела пример Татьяна Батанова. - Это двор моего детства, то есть, ей уже больше 30 лет. У нее похожая конструкция. За все это время она, может быть, один раз только ломалась на моей памяти и все - как ее приварили, так она и стоит по сей день.

На детском домике во дворе дома № 1 "А" по ул. Чкалова. 13 мая не хватало досок и трех болтов крепления. Этот домик имеет дополнительную опору и, видимо, поэтому еще не упал.

1 мая. Домику на ул. Чкалова 1 "А" в буквальном смысле сорвало крышу

… и вырвало болты

- Помню, он ломался уже, - рассказала "НГ" жительница дома № 4/1 по ул. Гашека Салтанат НУРТАЗИНА. - Приезжали люди из акимата, на следующий день сделали. А сейчас, я думаю, это не акимат виноват, это мы, люди, сами виноваты, потому что небрежно относимся. Я здесь с детьми гуляю час-два, посмотрите, как большие дети относятся к этим аттракционам.

13 мая. Ситуация на ул. Чкалова, 1 "А" не изменилась

Домики-карусели упали также во дворе между домами №№ 103 и 105 по ул. Маяковского, № 3/1 по ул. Быковского и № 110 по ул. Гоголя.

Конструкции во дворе между домами №№ 103 и 105 по ул. Маяковского и № 3/1 по ул. Быковского тоже упали / Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

Скорее всего, причина - в недостаточно крепком металле /Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

Такой же домик в 5 микрорайоне устанавливала в зимний мороз ТОО «Строй Пром 2», 16 марта этот домик упал. 2 апреля его опять установили. Тогда же руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Наурзбай МУСИН сообщил - в рамках договора гарантийные обязательства действуют 3 года со дня ввода в эксплуатацию.

- В адрес ТОО «Стройпром-2» неоднократно направлялись письма претензионного характера, касательно проведения работ в зимний период времени, - пояснил Мусин.

Отдел ЖКХ подал иск в СМЭС Костанайской области о признании ТОО "Стройпром-2" недобросовестным поставщиком услуг и работ, а также о расторжении договора, подписанного на 2 года. Иск рассмотрели 9 апреля. Требования удовлетворили частично: договор расторгнут, но ТОО «Стройпром-2» суд не признал недобросовестным подрядчиком .

В самом ТОО корреспонденту «НГ» диспетчер ответила, что директор находится на больничном. По оставленному нами номеру телефона никто так и не позвонил.