Детскую площадку во дворе пятиэтажного дома № 9 в 5 микрорайоне подрядная организация ТОО «Стройпром 2» начала устанавливать сегодня, 21 декабря. Однако жильцы восприняли новость о монтаже долгожданной площадки с возмущением.

Работники ТОО «Стройпром 2» начали монтаж оборудования детской площадки 21 декабря

Они заявляют, что ТОО «Стройпром 2» с начала сентября благоустраивает двор, но укладку асфальта ее работники сделали некачественно.

- Сейчас в самые морозы - минус 20-22 градуса - они будут устанавливать детскую площадку! - говорит житель дома Михаил ВАЗАРЦЕВ. - Зима же на дворе! Будут заливать бетон. Мы не знаем, какие там еще добавки будут, для гидратации бетона используются по правилам специальные, противоморозные добавки. Они должны быть рассчитаны на максимально возможные температуры, потому что гидратация идет в течение 21 дня. Можно, конечно, сделать и за 3-4 дня, но нужно тогда прогревать бетон до 60-80 градусов паром, что, к сожалению, не делается.

По его мнению, бетон при таких условиях проведения работ начнет расщепляться и сыпаться. Михаил предполагает, что в конце года подрядная организация и заказчик, отдел ЖКХ акимата Костаная, должны успеть закрыть план.

- А на детей им наплевать! - возмущается Вазарцев. - Также наплевать на качество, на жильцов и наши возмущения. У них одна задача - выполнить план и освоить деньги. А что в итоге будет - им все равно. Потом поменяют документы, название и отвечать будет уже некому.

Жильцы отмечают, что противоморозная жидкость, которой пользуется подрядная организация, не подходит для нынешней температуры (на канистре указано, что рабочая температура добавки - минус 15 градусов) и при минус 20 градусов (такая температура была утром 21 декабря) часть содержимого 10-литровой канистры превратилась в лед.





Часть противоморозной жидкости, рассчитанной на работу при температуре до минус 15 градусов, превратилась в лед



Представитель ТОО пообещал купить новую канистру, рассчитанную уже на работу при минус 25 градусов.

Виктор Ивайкин обещал купить также противоморозную жидкость для работы при минус 25 градусов

- Я поддерживаю жильцов дома, - говорит Туленберген УТАРОВ,директор ИП Утаров, который обслуживает дом № 9 в 5-м микрорайоне. - Мы выступаем за качество и поэтому я так же возмущен вместе с ними. Но подрядная организация дает нам гарантию и обещает переделать площадку, если что-то будет сделано не так.

Михаил Вазарцев и Туленберген Утаров возмущены тем, что детскую площадку устанавливают в мороз



Начальник участка ТОО «Стройпром 2» Виктор ИВАЙКИН с мнением жильцов не согласен. Он считает, что работы выполняются качественно и в срок.

- По плану работы у нас начаты еще в июне, - пояснил "НГ" Ивайкин. - Сдача объекта у нас была запланирована в декабре. Поставка оборудования была неделю назад. К сожалению, завод-изготовитель не смог своевременно нас обеспечить оборудованием, так как он перегружен. Сейчас пришли две фуры с оборудованием. В соседних домах (например, во дворе дома № 18 в 5 микрорайоне) мы не так давно установили аналогичную детскую площадку - дети там играют. У нас гарантия 3 года!

Как сообщил Виктор Ивайкин, площадку во дворе дома № 18 в 9 микрорайоне тоже установили в декабре

- Почему ТОО обустанавливает площадку именно в зимний период? - спросил корреспондент «НГ».

- Зимой строят те же жилые дома, к примеру, ничего страшного и удивительного в этом нет. Добавляют антиморозные добавки, до минус 25 градусов можно осуществлять ремонтные работы, - ответил начальник участка.

Он отметил, что ТОО использует теплый песок из подвала, горячую воду и бетон с антиморозными добавками.

- В наших добавках высокая концентрация соленых растворов, фактически это соль. С утра на улице было минус 20 градусов, сейчас примерно минус 14-15 градусов, но бетонировать рабочие будут не сейчас. Пока они сделают ямы для бетонирования. К вечеру уже будет минус 10 градусов, мы будем использовать уже две противоморозные добавки: на минус 15 и минус 25 градусов, - рассказал Виктор Ивайкин.

Он сообщил, что за лето 2020 года ТОО отстроило 21 футбольное поле и 45 детских площадок по всему Костанаю. Все работы выполняет в рамках госпрограммы «Дорожная карта бизнеса».

Перечень работ: планировка территории, устройство поребрика, устройство брусчатки, щебеночного и асфальтового покрытия, установка 4 скамеек и оборудования детской площадки. Работы планируют завершить в мае-июне 2021 года, когда будут укладывать резиновое покрытие.

Фото Андрея СКИБЫ