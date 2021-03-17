Детскую площадку во дворе домов №№ 8 и 9 в 5 микрорайоне ТОО «Стройпром 2» начало устанавливать 21 декабря 2020 года. Жители возмущались тем, что работы проводят при температуре минус 20 градусов мороза, и говорили, что на детей подрядчику наплевать.

Местные жители считают, что дети не могли сломать домик, так как детская площадка заметена снегом

А 16 марта на площадке упала карусель, сделанная в виде домика. Детей в этот момент там не было, так как площадка заметена снегом.

Сейчас жильцы дома собирают подписи под заявлением в отдел ЖКХ акимата Костаная, чтобы площадку заменили, либо установили качественно.

- Мы хотим, чтобы они приехали и сделали проверку! - говорит жительница дома № 9 Наталья ПАРХОМЕНКО. - Что будет летом здесь, неизвестно. Если наши дети пострадают, кто потом будет нести ответственность?



- Сейчас грунт будет оттаивать, - добавляет жительница дома № 9 Ирина ТАРАСЕНКО. - И как он себя поведет, никто не знает. Эти конструкции могут так же сломаться и упасть. Моей дочери 6 лет, если бы она была здесь? Поэтому нужно делать проверку и демонтировать эту аварийную площадку.

В октябре работники ТОО «Стройпром 2» снесли в этом дворе старые горки и качели, начали уклаывать асфальт на дворовых дорогах.



- После этого здесь стояли лужи, было понятно, что этот асфальт начнет крошиться, - вспоминает жительница дома № 9 Екатерина ХОПТА. - Прошла всего неделя и он превратился в щебень - В декабре, когда устанавливали площадку, заверяли нас, что они профессионалы, что технологии соблюдают. И вот мы видим итог их работы!

Корреспондент «НГ» с утра 17 марта пытался получить комментарий в ТОО «Стройпром 2». В приемной сообщили, что директора нет на месте, но как только она появится, сразу позвонит в редакцию.

21 декабря работами по установке детской площадки руководил начальник участка Виктор ИВАЙКИН. В телефонном разговоре он сообщил "НГ", что из ТОО "Стройпром 2" уже уволился, но пояснил:



- Я думаю, там в течение двух-трех дней все сделают.



Фото Андрея СКИБЫ