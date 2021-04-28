Построенный с нуля дворец бракосочетания в Костанае нуждается в ремонте, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В Костанае разрушается дворец бракосочетания, построенный 7 лет назад. На фасаде здания уже рядами отсутствует плитка, требуют ремонта ступени, ведущие на второй этаж, а на прилегающей рядом территории образовалась глубокая яма из-за обрушившейся брусчатки.

Несколько лет назад горожане уже высказывали свое недовольство внешним видом РАГСа, тогда ступени частично отремонтировали, и на этом все. Здание состоит из двух этажей, цокольный и первый арендует акимат, второй – индивидуальный предприниматель. Дворец сейчас находится на балансе АО "Социально-предпринимательской корпорации "Тобол"", там сообщили, что средства на ремонт здания в этом году не заложены. На вопрос о том, почему за столь короткий отрезок времени фасаду уже требуется ремонт, ответили, что строительство дворца осуществлено на основании проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу.

"В период строительства для обеспечения качества выполняемых работ осуществлялся технический надзор специализированной организацией. Следует отметить, что в процессе эксплуатации любого здания или сооружения его конструктивные элементы постепенно теряют первоначальные эксплуатационные свойства", - сообщили в социально-предпринимательской корпорации "Тобол".

Дворец бракосочетания был сдан в эксплуатацию в 2014 году, так что гарантийные обязательства сроком на 36 месяцев уже истекли. На вопрос о внешнем состоянии дворца в акимате не ответили, сославшись на балансодержателя. Хотя в социально-предпринимательской корпорации "Тобол" сообщили, что акимат обязан поддерживать на основании о госзакупках здание в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы по его содержанию. Причем с момента открытия дворца бракосочетания социально-предпринимательской корпорацией неоднократно предпринимались попытки передать в коммунальную собственность по рыночной стоимости здание акимату, но из-за отсутствия средств в местном бюджете это не представилось возможным.

В июне 2020 года 15-летний подросток упал с лестницы, ведущей на второй этаж, из-за обрушения перил. В СПК "Тобол" тогда заявили, что "при эксплуатации лестницы по назначению, разрушение невозможно, за исключением применения на неё механических усилий в виде регулярных прыжков, скатывания с перил и использования физической силы, что впоследствии сказывается на её прочности".

Напомним, что дворец бракосочетания был помпезно презентован в 2014 году экс-акимом Костанайской области Нуралы Садуакасовым как подарок городу. На строительство и проектно-сметную документацию потратили 374,1 миллиона тенге. Но позже выяснилось, что здание отдали в частные руки и проводить регистрацию брака будут только на платной основе. После разгоревшегося скандала первый этаж, где был бар и фонтан, в срочном порядке переоборудовали под нужды РАГСа, а второй этаж, куда подняться можно по парадной лестнице, сдали в аренду еvent-агентству. До сих пор желающих выкупить дворец нет, а с учетом пандемии услуга платной регистрации брака вообще не пользуется популярностью.