«Помню, как облокотился и полетел» - подросток попал в больницу после прогулки по Дворцу бракосочетания в Костанае

ЧП произошло вечером 23 июня. Как рассказала «НГ» жительница Костаная Бахыт СУЛЕЙМЕНОВА, ее сын, 15-летний Амир, гулял недалеко от дома и упал с внешней лестницы, ведущей на 2-й этаж Дворца бракосочетания.

- Сын несколько часов был без сознания, всё это время он лежит в больнице - в отделении травматологии, - вспоминает Бахыт. – Когда пришёл в себя, сказал мне: «Я помню, как облокотился и полетел». Здесь вся лестница расшатана, разные части приклеены друг к другу. Я спрашивала у сына - может, его кто-то толкнул, была такая версия... Он говорит, что нет.

Ограждение лестницы, как убедился 25 июня корреспондент "НГ", действительно выглядит ненадёжно. Нижняя часть, которая не пострадала от падения подростка, легко разшатывается, между склеенными перилами и стойками видны дыры. Ещё одна деталь, на которую обращает внимание Бахыт Сулейменова: внутри каждой стойки нет металлического штыря, а значит, и сама конструкция ненадёжна.

Разрушенные детали ограждения 25 июня все еще лежали на земле под местом, с которого они упали двумя днями ранее. Здесь же - большое пятно крови.

Полиция назначила судебно-медицинскую экспертизу. По словам Сулейменовой, подросток при падении повредил себе почки, у него до сих пор кружится голова. Врачам ещё только предстоит определить, какая медицинская помощь понадобится для восстановления здоровья Амира.

- Сегодня стал кушать, в туалет стал лучше ходить, - добавляет мать.

Но проблемы семьи Сулейменовых на этом не закончились. 24 июня Бахыт узнала, что арендатор Дворца бракосочетания подала заявление в полицию с просьбой привлечь к ответственности человека, который нанес ущерб зданию.

- С меня владельцы здания будут требовать восстановления разрушенной части лестницы, поэтому я должна найти, кто это сделал, - пояснила «НГ» арендатор Венера УМУРЗАКОВА . – Я в заявлении имён не называю, прошу привлечь неизвестное мне лицо. Ущерб ещё предстоит оценить, но, думаю, сумма будет от 500 000 тенге. Маленькие кусочки и раньше отваливались. Лестница мраморная, сумма приличная выходила. Я неоднократно обращалась к собственнику, СПК «Тобол», чтобы отремонтировать лестницу. Я говорила, что лестница шаткая. Они требовали восстановления с моей стороны. Собственник требует всё восстановить в течение 15 дней.

Владелец здания - СПК "Тобол". Общаться с журналистами в корпорации не стали, но обещали прокомментировать ситуацию письменно в ответе на запрос "НГ". По словам Бахыт Сулейменовой, ей из СПК пока никто не звонил.

Фото Георгия ГОВОРОВА