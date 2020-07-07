"Считаем, что разрушение невозможно..." - СПК "Тобол" не рассматривает вопрос о помощи подростку, упавшему с лестницы Дворца бракосочетания

Инцидент с обрушением лестницы Дворца бракосочетания прокомментировал "НГ" сегодня, 7 июля, и. о. председателя правления СПК «Тобол» Айдар ХУСАИНОВ. Это уже второй его ответ на запросы «НГ», так как после первого у нас появились новые вопросы.

Напомним, вечером 23 июня 15-летний Амир Нургужин попал в больницу после падения со 2-го этажа внешней лестницы Дворца бракосочетания.

Как отмечает Хусаинов, восстановлением лестницы теперь должна заняться арендатор Венера УМУРЗАКОВА, а «вопрос об оказании помощи (подростку - «НГ») не рассматривался, так как в бюджете СПК отсутствует статья расходов по данному направлению».

- Работники СПК были уведомлены о происшествии на территории Дворца бракосочетания 24 июня, - сообщил в ответе на первый запрос «НГ». - Отмечу, что охраной дворца неоднократно предпринимались безуспешные попытки освободить территорию от молодёжи, которая развлекается с помощью прыжков и скатывания с перил. Арендатором приняты меры по поиску виновных в обрушении лестницы.

В подтверждение слов о развлечениях молодежи пресс-служба СПК "Тобол" прислала видеозапись, сделанную через неделю после происшествия.

- Основным предназначением лестницы является сообщение между этажами, - отметил Хусаинов. - И при эксплуатации её по назначению, считаем, что разрушение невозможно, за исключением применения на неё механических усилий в виде регулярных прыжков, скатывания с перил и использования физической силы, что впоследствии сказывается на её прочности. Помимо своей основной функции, лестница также является и архитектурным элементом интерьера, помогая своим видом создать определённую атмосферу, способствующую проведению мероприятия, фотосессий молодожёнов.

Но даже при таких чрезвычайных обстоятельствах все равно возникает вопрос о качестве лестницы, «сделанной из искусственного камня Грандек», ограждение которой разрушилось под весом подростка. Тем более, что стойки не были скреплены с основанием и перилами металлическими штырями.

Как сообщил Хусаинов, строительством Дворца бракосочетания занималось ТОО «Сыл» в 2013-2014 годах «в соответствии с утверждённой ПСД, прошедшей государственную экспертизу от 14 марта 2013 года». На момент передачи здания в аренду текущий ремонт не требовался, а во время действия договора аренды ответственность за сохранность здания несёт арендатор.

- 1 апреля от Умурзаковой поступило обращение об освобождении от оплаты арендных платежей в целях осуществления текущего ремонта главной лестницы, крыши и стен в холле, - отмечает Хусаинов. - Более того, в обращении указано о ранее самостоятельно проведённом ремонте поручней главной лестницы и балясин, при этом ходатайств о необходимости ремонта главной лестницы в СПК за период аренды не поступало. В соответствии с обращением арендатора и в связи с введёнными ограничительными мерами по недопущению роста коронавирусной инфекции СПК освободила арендатора от уплаты аренды на 3 месяца - с 20 марта по 20 июня. Размер платы составил порядка 733 000 тенге. При этом предполагалась, что высвобождаемые денежные средства будут направлены на текущий ремонт главной лестницы и холла второго этажа для усиления привлекательности здания и увлечения торжественности мероприятия.

- Каким образом увеличение привлекательности повлияет на безопасность лестницы? - спросил во втором запросе корреспондент «НГ».

- Привлекательность выражается в обновлении лакокрасочного покрытия, а также в планируемом проведении текущего ремонта главной лестницы, крыши, стен в холле и поддержании объекта в технически исправном состоянии, - ответил и. о. председателя правления.

Арендатор Венера Умурзакова сообщила «НГ», что пока не обращалась в суд по аповоду разрушения лестницы и ждёт результата экспертизы, чтобы выяснить размер нанесенного ущерба.

- От аренды я и так освобождалась - как субъект МСБ, по поручению правительства, - отмечает Умурзакова. - Я написала письмо раньше, а в СПК мне ответили только после выхода этого указа. Я отремонтировала ступеньки, подступенок и перила внизу лестницы.

1 июля пресс-секретарь департамента полиции Костанайской области Ирина БЕЖЕНАРЬ сообщила «НГ», что в ходе разбирательства была проведена судебно-медицинская экспертиза.

- За отсутствием состава какого-либо уголовного правонарушения, а также отсутствия оснований для его регистрации в ЕРДР досудебное расследование прекращено, - отметила она. - Материал списан в номенклатурное дело с рекомендацией обратиться в суд Костаная для взыскания ущерба в гражданском порядке.

Ущерб ещё не оценён, но речь может идти о сумме более 500 000 тенге.