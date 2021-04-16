Прения по делу Сергея КРАЙЧИНСКОГО, обвиняемого в нападении с ножом на Наталью ДАВЫДОВУ, прошли в СМУС Костанайской области сегодня, 16 апреля. Нападение произошло в ноябре прошлого года на ул. Гагарина, 14, возле автобусной остановки. До этого, согласно фабуле дела, между Крайчинским и Давыдовой возник словесный конфликт во дворе дома последней. По словам подсудимого, она "оскорбила его личность нецензурными словами". Когда Давыдова пошла на остановку, Крайчинский догнал ее и нанес 5 ударов ножом, задев спиной мозг. Из-за этого удара у женщины парализовало правую сторону тела и сейчас она оформляет инвалидность. Нападение попало на видео и быстро облетело соцсети.

Кадр из видеозаписи нападения

- Вина подсудимого доказана, действия квалифицированы верно - покушение на убийство, - заявила в прениях гособвинитель Мариям СУЛЕЙМЕНОВА. - Нападение попало на видеокамеру, расположенную в цветочном магазине, а также на видеожетоны полицейских. Подсудимый совершает резкие движения и скрывается с места преступления. Не довел дело до конца он по не зависящим от него причинам. С учетом того, что Крайчинский был ранее дважды судим, последний раз за нападение средней тяжести он получил ограничение свободы, которое еще не закончилось, прошу назначить ему 11 лет лишения свободы. И добавить 1 год за неотбытую часть ограничения. Отбывание наказания назначить в колонии максимальной безопасности.

Потерпевшая не смогла сдержать слов, сообщив, что подсудимый лишил ее "возможности свободно двигаться".

- Здоровая, активная женщина, мать троих детей, которые были на ее попечение, теперь не может двигаться, - отметил ее адвокат Марат ШУАКПАЕВ. - Крайчинский оставил беззащитную женщину умирать. Считаю, что ему нужно дать максимальный срок, предусмотренный по этой статье - 15 лет лишения свободы. Сумму морального вреда оставить в размере 5 млн тенге, а не снижать до 2 млн тенге, как заявила прокурор.

Адвокат Крайчинского просил переквалифицировать дело на нанесение тяжких телесных повреждений, так как покушение на убийство, по его словам, не было доказано в суде.

Кадр из видеотрансляции судебного заседания

- Хочу заметить, что длина лезвия ножа 20 сантиметров, - отметил адвокат подсудимого КУРМАНАЛИНОВ. - Если бы мой подзащитный хотел убить Давыдову, сделал бы это. Удары он наносил не в жизненно важные органы и не сильно.

Сергей Крайчинский помимо переквалификации попросил применить ст. 53 УК РК - Нападение, вызванное аморальным поведение потерпевшей.

Кадр из видеотрансляции судебного заседания

- Нельзя так оскорблять личность человека, - сказал он. - Я не хотел ее убивать, хотел проучить, она поняла за что я ее ударил. Потерпевшие хотят себя обелить, выставить ангелочками, хотя не раз занимали у меня деньги на покупку наркотиков. У сожителя Давыдовой мать сидит за распространение наркотиков, 19 лет ей дали. Жаль, что я задел спиной мозг, не хотел этого делать. Считаю, что они сами меня спровоцировали. Знали, что деньги я им больше не займу, знали, что я на ограничении, поэтому спровоцировали под камерой видеонаблюдения. Знали, что я не смолчу.

В последнем слове подсудимый добавил, что людей оскорблять нельзя, тем более нецензурными словами.

- Пусть это послужит уроком, кто захочет еще кого-то оскорбить, - добавил Крайчинский. - Да, я буду осужден, но не опозорен!

Оглашение приговора по делу назначено на 19 апреля.