Дело о нападении на жительницу Костаная на остановке по ул. Гагарина, в районе ночного клуба "Фараон", начали рассматривать в СМУС сегодня, 2 марта. Момент, когда мужчина с ножом нападает на женщину и она падает на землю, попал на видео, которое облетело соцсети.

Нападавшим оказался 41-летний житель Костаная Сергей КРАЙЧИНСКИЙ, ранее судимый. Потерпевшей Наталье ДАВЫДОВОЙ он приходился соседом.

Согласно материалам дела, 14 ноября 2020 года Крайчинский и сожитель потерпевшей Денис АСЫЛБАЕВ решили выпить пива. Пили "Балтику-9" дома у гражданских супругов. Давыдова пришла домой, поздоровалась с мужчинами и пошла переодеваться - ей нужно было ехать на перевязку.

- Крайчинского я знал с лета прошлого года, - пояснил суду Денис Асылбаев.- Он иногда приходил продавать шубы, соленья-варенья, жил через 4 дома от нас. Когда пили пиво, я попросил занять 20 000 тенге на оплату долга за электроэнергию. Сказал: "Часа через три приди, мне переведут деньги, я тебе сразу отдам". Он согласился, все было нормально. Пока Наташа переодевалась, он ушел.

Давыдова вышла на улицу, закрыв дверь на ключ. Асылбаев сломал ногу, ходил в гипсе, поэтому плохо передвигался.

- Минут через 20, как Наташа ушла, я услышал голос своей любимой, - пояснил суду Асылбаев. - Я взял дрын и прям в тапочках выпрыгнул в окно, так как дверь была закрыта. Выбежал на остановку, жена лежит на земле и кричит: "Денис, осторожно, у него нож!". Потом приехала полиция, а Крайчинский как раз вышел из дома - он переоделся и был уже без сумки. Когда его скрутили, он мне крикнул: "Когда освобожусь - и тебя зарежу!"

Наталья Давыдова сообщила суду: когда она вышла из дома, Крайчинский стоял возле калитки и бил по воротам, отчего собаки во дворе разразились громким лаем.

- Я ему сказала: "Что ты тут стоишь?" - объяснила она. - "Иди домой, тебе же сказали - приди через 3 часа, деньги тебе отдадим". Он начал просить деньги, потом оскорбил меня, я в ответ...

- Как вы его оскорбляли? Посылали ли вы его куда-либо? - уточнил адвокат потерпевшей Марат ШУАКПАЕВ.

Давыдова объяснила, что сказала: "Ну тебя на хер, не хочу с тобой разговаривать", а Крайчинский подумал, что она его послала на три буквы. Потом уточнила, что употребила выражение более нецензурное.

Когда Давыдова уже подошла к остановке, обернулась и увидела, что Крайчинский что-то достает из спортивной сумки.

- В тот момент я подумала, что это сигарета, - пояснила она суду. - Потому что возле ворот я просила у него сигарету, он сказал: "Нету". Думаю, может, догнал и решил угостить сигаретой. А он меня ножом в спину ударил, у меня сразу правая нога отказала. Я упала на землю, он еще меня ножом резал, я только грудь и лицо защищала...

Наталью Давыдову прооперировали в областной больнице, потом перевели в городскую, где она пролежала 19 дней. Сейчас она до сих пор не чувствует правую ногу и лишь недавно научилась сидеть в кровати.

- Как мне потом объяснили, он задел спиной мозг, - сказала потерпевшая. - В больнице приходилось покупать все медикаменты, вплоть до зеленки. Ничего у них не было. Выписали меня с неподвижной ногой и 4 дня я пролежала дома, пока не обратилась к частному врачу.

Давыдова также подала гражданский иск о возмещении морального вреда на 500 000 тенге, но с учетом дальнейших расходов на лечение размер компенсации планирует увеличить. К тому же она потеряла работу, сейчас оформляет инвалидность и воспитывает троих детей.

Согласно обвинительному заключению, подсудимый нанес три удара в спину, один в левое плечо и несколько в живот. Что стало причиной такого жестокого нападения, Давыдова пояснить не смогла, до этого конфликтов с подсудимым, по ее словам, никогда не было.

- У Крайчинского во время нападения возник умысел на убийство, но он не успел довести задуманное до конца и скрылся с места преступления, - отмечается в обвинительном заключении, оглашенном прокурором Мариям СУЛЕЙМЕНОВОЙ. - Во дворе своего дома спрятал нож и вернулся на улицу.

Подсудимый признал вину частично. Сказал, что не хотел убивать Давыдову.

- Она меня оскорбила, я ее ударил ножом, потому что хотел ударить за оскорбление, - признал в суде Крайчинский. - Но убивать я ее не хотел. Я мог бы это сделать, у меня была такая возможность, даже по камерам видно. Но не убил, потому что умысла не было.

Наталья Давыдова также пояснила, что видео было сделано камерой наблюдения хозяина цветочного магазина, расположенного на остановке. Он узнал свою знакомую и распространил запись.

Очередное заседание по делу назначено на 17 марта.