ЧП произошло вчера, 14 ноября, в на ул. Гагарина, 14 (быв. Гвардейская - НГ). Видео инцидента вторые сутки распространяют в социальных сетях и мессенджерах.

Кадр из видео

На кадрах видно, как мужчина подошел к женщине, стоящей на парковке, достал нож и ударил ее, затем толкнул на землю и ударил ножом еще несколько раз. После нападения мужчина ушел. Инцидент произошел днем, мимо проезжали машины. Все происшествие заняло около 40 секунд.

- По факту нападения на 38 летнюю женщину начато досудебное расследование по статье "Покушение на убийство", - сообщили сегодня пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Подозреваемый, 41-летний житель Костаная, в настоящее время задержан. Женщина доставлена в больницу. Проводятся необходимый следственные действия.

Были ли мужчина и женщина знакомы, пока не известно. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.