Проект решения Костанайского областного маслихата «О внесении дополнений в решение маслихата от 2 февраля 2018 года № 299 «Об определении перечня социально значимых сообщений» находится на стадии согласования.

Фото Ксении РЕБИК

Об этом в ответе на запрос, отправленный "НГ" еще 11 марта, сообщил 12 апреля заместитель руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Василий ПОМАЗ.

- После определения маршрутов к категории социально значимых будет рассматриваться вопрос о субсидировании пассажирского транспорта в соответствии с правилами субсидирования, утвержденными приказом и. о. министра по инновационному развитию РК № 883 от 25.08.2015 г., - пояснил он.

О том, что костанайские перевозчики получат субсидии из городского бюджета после внедрения системы безналичной оплаты проезда в автобусах, еще 8 февраля 2021 года заявил руководитель отдела ЖКХ Наурзбай МУСИН на брифинге по поводу забастовки водителей ТОО «Костанайавтотранс».

- После первых отчетов перевозчиков мы сможем признать абсолютно все маршруты социально значимыми, после чего встанет вопрос субсидий из городского бюджета и возможного внедрения контролеров, - пояснял он. - На субсидии нами запрошено 195 млн тенге.



Прошло два месяца, но обещанных денег предприниматели еще не получили. Сами перевозчики неоднократно указывали отсутствие субсидий в качестве одной из причин конфликтных ситуаций, связанных с внедрением новой системы оплаты.

Василий Помаз также прокомментировал инцидент, который произошел 24 февраля в автобусе маршрута № 102 - в нем сломался валидатор и водитель высадил пассажиров на остановке «УВД» по улице Тауелсиздик, не вернул деньги за проезд и уехал. Следующий автобус № 102 довез пассажиров уже без оплаты.

- По внутренним правилам при неисправности электронной системы оплаты проезда автобусу необходимо сойти с маршрута до полного восстановления системы, - отметил Помаз. - При подобных ситуациях пассажирам необходимо обращаться в ситуационный центр iKomek по телефону 109.

Как сообщается в письме, "для недопущения давки в автобусах маршрута № 102 было принято решение в часы пик выпустить на линию автобусы вместительности более 150 мест (длинномеры)".

Кроме того, специалист отдела ЖКХ в ходе выездной проверки в присутствии представителя ТОО «ТуристТранссервис» зафиксировал нарушения интервала движения на маршруте № 102. В адрес автопредприятия было направлено письмо-претензия о досудебном урегулировании - о том, что исполняются ненадлежащим образом обязательства по договору от 1 июля 2019 года об организации регулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа.

Ранее досудебную претензию отдел ЖКХ направлял в адрес этого же перевозчика, ТОО «ТТС», за нарушения на маршруте № 19.