Акт фиксации нарушения графика и интервала движения на маршруте № 19 был составлен 27 января в ходе выездной проверки специалистом отдела ЖКХ акимата Костаная в присутствии представителя ТОО «Туристтранссервис».

Фото из архива "НГ"

Об этом в ответе на запрос "НГ" сообщил руководитель отдела ЖКХ Наурзбай МУСИН.

- На основании этого в адрес данного автопредприятия нами было направлено письмо-претензия о досудебном урегулировании по факту исполнения ненадлежащим образом обязательств по договору от 1 июля 2019 года по «Организации регулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа», - пояснил он. - Вопрос соблюдения договорных обязательств ТОО «Туристтранссервис» находится на постоянном контроле отдела ЖКХ.

"НГ" попыталась получить комментарий директора ТОО «ТТС» Николая КУШНЕРОВА.

- У нас не хватает водителей, их всех разогнали, потому что зарплаты нет, - ответил он по телефону. - Нам до сих пор не платят субсидии, звоните в акимат и все выясняйте! У меня нет людей, 13 автобусов без водителей...

От дальнейших разъяснений Кушнеров отказался.

В январе жительница Костаная сообщила "НГ", что ждала автобус № 19 на остановке «Лицей № 16» в сторону КСК 35 минут. Позднее на этой же остановке она прождала автобус с 13.15 до 13.50. Температура воздуха тогда была минус 31°С.

19 января «НГ» направила запрос в отдел ЖКХ. Согласно ст. 18-1 Закона «О СМИ», ответ должны предоставить в течение 7 рабочих дней со дня его поступления. Однако в отделе ЖКХ, со ссылкой на ст. 8 Закона «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», заявили, что на ответ госорганам предоставляется 15 рабочих дней (в законе указано 15 календарных дней - "НГ"), забыв, что в данном случае речь идет о запросах СМИ, которые регулируются другим законом. Официально ответили нам 22 февраля, когда корреспондент "НГ" пришел в отлел ЖКХ и потребовал выдать бумагу. Причем датирован ответ 16 февраля.

Ранее отдел ЖКХ уже направлял досудебную претензию в адрес перевозчика - ТОО «Костанайавтотранс» - из-за того, что 2 декабря 2020 года водители не вышли на линию. Причиной забастовки водителей стали разногласия с руководством по зарплате.