Об этом, отвечая на запрос "НГ", сообщил руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Наурзбай МУСИН.

Утром 2 декабря костанайцы сообщали, что они ждали прихода автобусов №№ 2, 13, 22, 38 в среднем около получаса /Фото из архива "НГ"

- 2 декабря было проведено срочное совещание в отделе ЖКХ в присутствии руководства автопредприятия ТОО «Костанайавтотранс», где был произведен полный разбор инцидента, после чего мной был дан ряд поручений руководству предприятия, - прокомментировал Мусин. - В адрес автопредприятия было направлено письмо-претензия о досудебном урегулировании. Вопрос соблюдения договорных обязательств ТОО «Костанайавтотранс» находится на постоянном контроле отдела ЖКХ.

По информации руководителя отдела ЖКХ, через 2 часа после совещания на линии вышли 50% автобусов, а на следующий день - 90% автобусов.

"НГ" попыталась выяснить, когда была отправлена досудебная претензия и как на нее ответил перевозчик. Однако дозвониться исполнителю ответа Нурдаулету Бейсенову оказалось невозможно, а руководитель отдела Наурзбай Мусин сообщил, что он сейчас на больничном.

Кроме того, остался без ответа вопрос "НГ" о причинах, из-за которых автобусы не вышли на линию.

Запрос акиму Костаная Кайрату Ахметову "НГ" отправила еще 4 декабря. 7 декабря аким перенаправил запрос в отдел ЖКХ. В установленный законом РК "О СМИ" срок - в течение 7-ми рабочих дней - ответ предоставлен не был. На документе за подписью Мусина указана дата исполнения - 20 декабря, однако получить его нам удалось только 28 декабря, когда корреспондент "НГ" пришел в отдел ЖКХ и потребовал выдать бумагу.

Напомним, что утром 2 декабря в Instagram «НГ» обратились жители Костаная с жалобами на долгое ожидание автобусов нескольких маршрутов, которые обслуживает ТОО «Костанайавтотранс». Температура воздуха в 6 часов утра составила минус 25 градусов. По телефону диспетчер этого ТОО сообщил «НГ», что «водители не вышли на работу, потому что не захотели работать». Заместитель директора предприятия Сагадат Ниязбаев отказался комментировать ситуацию. В местных СМИ сообщили, что была спорная ситуация из-за стоимости путевого листа, а также водители не смогли выехать из-за некачественного топлива и неисправности автобусов.