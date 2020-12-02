С самого утра сегодня, 2 декабря, жители Костаная жалуются на долгое ожидание автобусов нескольких маршрутов. Ситуация осложняется тем, что температура воздуха в 6 часов утра в городе составила 25 градусов мороза, из-за этого были отменены занятия дежурных групп в школах с нулевого по 4-й класс.

Фото Ксении РЕБИК

«НГ» в своем аккаунте в Instagram провела опрос: «Автобуса какого маршрута вы сегодня не дождались? Жалобы поступали, в основном, на работу автобусов маршрутов №№ 13, 38, 2 и 22.

Подписчики в комментариях под постом сообщали о долгом ожидании транспорта, а также на то, что автобус № 13 перестал доезжать до конечной остановки в районе КСК. Вообще 13-й маршрут стал лидером по жалобам: этот автобус утром ждали более 20 минут, один подписчик написал, что ожидал целый час.

Аналогичные жалобы поступали и на автобус № 38.

Диспетчер компании ТОО «Костанайавтотранс» сообщил "НГ" по телефону:

- Водители не вышли на работу, просто не захотели работать.

Заместитель директора предприятия Сагадат Ниязбаев отказался комментировать ситуацию.