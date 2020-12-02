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Занятия в школах Костаная отменили из-за мороза

2 декабря 2020, 06:46 |  Общество

Об этом сообщили в отделе образования акимата Костаная.

"По сведениям центра гидрометереологии по Костанайской области, на 6.00 температура в городе Костанай -25 градусов, влажность 74 процента. Ветер северный 1-3 метра в секунду. Занятия для дежурных групп 0-4 классов первой смены отменены", - говорится в сообщении.