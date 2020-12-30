Об этом сообщил «НГ» главный специалист отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Нурдаулет БЕЙСЕНОВ.

Фото Ксении РЕБИК

- Возникли трудовые разногласия между водителями и руководством предприятия из-за вопросов заработной платы, - пояснил он.

Корреспондент "НГ напомнил, что сразу после инцидента местные СМИ писали о спорной ситуации из-за стоимости путевого листа, а также о том, что водители не смогли выехать на линии из-за некачественного топлива и неисправности автобусов.

- Да, это тоже было, - сказал Бейсенов. - Но все же основная причина - в заработной плате.

Утром 2 декабря жители Костаная жаловались на долгое ожидание автобусов нескольких маршрутов, которые обслуживает ТОО «Костанайавтотранс». Температура воздуха в 6 часов утра составила минус 25 градусов. По телефону диспетчер этого ТОО сообщил «НГ», что «водители не вышли на работу, потому что не захотели работать».

Руководитель отдела ЖКХ встретился с руководством ТОО «Костанайавтотранс» и потребовал обеспечить выход автобусов на линию. В тот же день отдел ЖКХ направил перевозчику досудебную претензию.

- Досудебная претензия в адрес автопредприятия была направлена через некоторое время после окончания совещания, - пояснил Бейсенов. - Реакцией ТОО «Костанайавтотранс» на это письмо было решение проблем - в этот же день, ближе к обеду, после 11 часов большая часть автобусов вышла на линию, на следующий день - почти все автобусы.

Он также отметил, что для рассмотрения возможности субсидирования из городского бюджета перевозчикам надо подтвердить свой пассажиропоток, для этого и внедряется электронная система оплаты проезда.

