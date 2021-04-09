Слушание уголовного дела в отношении адвоката Азамата Найманова продолжается в суде № 2 Костаная. Найманов подозревается в подстрекательстве к даче взятки и покушении на мошенничество. Потерпевших - трое, двое из них уже изложили суду свою позицию.

Осенью прошлого года антикоррупционная служба возбудила уголовное дело против руководителя отдела образования акимата Федоровского района Динары БЕКТЫБАЕВОЙ, ее заместителя Ольги ФЕДОРОВОЙ и директора ТОО «МЕТАЛОКОМФОРТ» Александра ВИНОГРАДОВА. Всех троих подозревали в сговоре ради хищения 11 млн тенге, которые были выплачены заказчиком ремонта школы им. Димитрова подрядчику.

По итогам досудебного расследования обвинения предъявлены адвокату Азамату Найманову, который, якобы, склонял чиновников и предпринимателя к даче взятки сотрудникам прокуратуры за возможность уладить дело. Речь шла о 2 млн тенге от руководителей отдела образования и такой же сумме от Виноградова.

Ольга Федорова и Динара Бектыбаева, давая показания в суде, настаивали на том, что 2 млн тенге - это плата Найманову за юридические услуги, на что был заключен договор.

Бектыбаева сообщила, что адвоката нашла она - через своих родственников. Отметила - он не навязывался и «сразу сказал, что состава правонарушения в нашем деле не видит». На сумму гонорара они с Федоровой согласились без принуждения. При этом, судя по показаниям, положение у них было разное. Во время проведения конкурса госзакупок и самого ремонта школа Бектыбаева находилась на больничном, ни одного финансового документа не подписывала. Тем не менее, миллион тенге адвокату отдала.

- Федорова - мой заместитель. Я ей сказала, что ее не брошу, будем вместе до конца, - говорила в суде Динара Бектыбаева. - У нее было 300 тысяч тенге, мы спросили у адвоката, можно ли деньги отдать частями. Он согласился. Мы потом миллион семьсот тенге заняли на две недели у одного человека. Позже взяли кредиты.

Договор с адвокатом был один на двоих, но заключен с Федоровой.

В начале судебного процесса Азамат Найманов сообщал, что в ноябре 2020 года, когда шло следствие по возбужденному уголовному делу, договор был расторгнут, деньги клиентам полностью возвращены. Антикоррупционная служба, как следует из обвинительного заключения, считает этот договор фиктивным.

Впереди допрос третьего потерпевшего - Александра Виноградова.

Напомним, дисциплинарное дело в отношении Ольги Федоровой совет по этике рассмотрел вчера, 8 апреля. О том, что решил совет, читайте здесь.