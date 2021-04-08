Он обвиняется по нескольким статьям УК РК, в том числе за покушение на мошенничество, подстрекательство к даче взятке. Сегодня, 8 апреля, в суде № 2 прошло первое заседание по делу.

В числе потерпевших - руководитель и заместитель отдела образования акимата Федоровского района, Динара Бектыбаева и Ольга Федорова, а также директор ТОО «МЕТАЛОКОМФОРТ» Александр Виноградов. ТОО в 2020 году делало ремонт в школе села Федоровка. После проверки ревизионной комиссии все трое находились под подозрением в сговоре и похищении в ходе текущего ремонта 11 млн тенге бюджетных денег.

Бектыбаева и Федорова обратились за юридической помощью к адвокату Азамату Найманову. По версии обвинения - а дело возбудила антикоррупционная служба - Найманов обещал за 2 млн дело уладить. Попросил свести его с Виноградовым, который должен был за то, чтобы избавиться от статуса расхитителя, тоже заплатить 2 млн тенге. Вся эта история с именами и цифрами звучала 5 марта на заседании совета по этике, где рассматривали дисциплинарное дело акима Федоровского района Таубы Исабаева. В его служебном кабинете и при его участии представители заказчика и подрядчик вели разговор, как избежать скандала.

Предприниматель однако счел за лучшее обратиться в антикоррупционную службу. Его контакты с адвокатом, в том числе частичная передача денег, осуществлялись уже под контролем антикора. Разговоры записывались.

В начале судебного заседания Найманов заявил несколько ходатайств. В том числе просил суд назначить новую судебно-психолого-филологическую экспертизу фонограмм его разговоров с Виноградовым. Оценивает заключения, полученные органом уголовного преследования, как противоречивые. Одного из экспертов считает некомпетентным по той причине, что человек окончил вуз по специальности «казахская филология», а разговор велся на русском языке.

- Потом эксперта заменили. Но второй не ответил по существу на поставленные вопросы, а отметил только, что собеседники говорят «на понятную им обоим тему», - сказал Азамат НАЙМАНОВ в суде.

Он считает, что экспертное заключение должно дать четкий ответ, склонял или не склонял он Виноградова к даче взятки. Комментируя свое ходатайство, подсудимый счел нужным отметить, что следователь не случайно обратился за проведением экспертиз к специалистам в Северо-Казахстанскую область. Дескать, там прежде работал руководитель антикоррупционной службы Костанайской области, остались связи. Найманов просил суд инициировать повторную экспертизу в Нур-Султане или Алматы.

Судья Ляззат Мухамеджанова не удовлетворила данное ходатайство.

Слушание продолжается.

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