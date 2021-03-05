Очередное заседание Совета по этике Костанайской области состоялось сегодня, 5 марта. На нем разбирали дисциплинарное дело акима Федоровского района Таубы ИСАБАЕВА и руководителя отдела образования этого же района Динары БЕКТЫБАЕВОЙ. В деле фигурировала также заместитель руководителя отдела образования Ольга Федорова, но на заседании совета она не присутствовала.

Председатель Совета по этике Асхат ИСКЕНДИРОВ (в центре)

Как оказалось, дисциплинарное дело в отношении трех чиновников одного района вылилось из уголовного, по которому Тауба Исабаев обвинялся к подстрекательстве к даче взятки. Уголовное до суда не дошло "за недоказанностью", поэтому в антикоррупционной службе решили, что наказать акима нужно хотя бы по всей строгости дисциплинарного закона. Однако, в итоге не вышло и это, так рьяно Совет по этике отстаивал районного чиновника.

Дело возникло из-за завышенной стоимости работ при ремонте средней школы имени Дмитрова Федоровского района, которую выявила ревизионная комиссия. Завышенная сумма составила 11 967 000 тенге. Работы производило ТОО "Металлокомфорт", директором которого является Александр ВИНОГРАДОВ. Тогда против двух чиновников от образования и подрядчика возбудили уголовное дело по обвинению в хищении средств.

- В октябре 2020 года Бектыбаева и ее заместитель Федорова обратились за помощью к адвокату Найманову, - сообщил на заседании совета заместитель руководителя антикоррупционной службы Костанайской области Нуржан ШАЛОВ. - Он сказал, что раньше работал в прокуратуре, поэтому сможет прекратить это дело за вознаграждение. За прекращение уголовного дела он потребовал с Бектыбаевой и Федоровой 2 млн тенге. И попросил, чтобы еще 2 млн тенге ему передал директор ТОО "Металлокомфорт" Виноградов. Тогда Бектыбаева и Федорова обратились к акиму района.

Согласно материалам дела, именно Тауба Исабаевой инициировал встречу с Виноградовым и подстрекал его к даче взятки адвокату. Однако Виноградов вел аудиозапись этого разговора, которую и принес в антикоррупционную службу.

- Уголовное дело прекратили за недоказанностью, - пояснил Шалов. - В уголовном суде аудиозапись, сделанная самостоятельно и скрытно, не является доказательством. Однако мы усмотрели в этом деле дисциплинарные нарушения.

Член Совета по этике Дастан Жумабаев предложил прослушать аудиозапись, но другой представитель совета Арман АБЕНОВ заверил, что "в этом нет необходимости".

- Раз аудиозапись была признана недопустимой в уголовном процессе, то нет смысла ее заслушивать и обсуждать, - пояснил Абенов.

С чем члены совета дружно и согласились. Однако позже возникли споры о наказании акима, поэтому запись все-таки попытались прослушать, но на ней было столько посторонних шумов, что от идеи прослушивания вновь отказались. И члены Совета по этике практически единогласно сошлись во мнении, что Тауба Исабаев ни в чем не виноват.

- Крыша на школе протекала, я никак не мог привлечь подрядчика к тому, чтобы он устранил недоделки, - пояснил сам Исабаев. - Речь во время разговора с Виноградовым шла не о взятке, а о сумме, которую нужно вложить в ремонт школы.

- Хочу пояснить, что данная аудиозапись не является доказательством в уголовном процессе, - уточнил замруководителя антикоррупционной службы. - Но в рамках дисциплинарного дела она вполне служит доказательством. Кроме того, согласно этой записи, Виноградов отказывается давать взятку, ссылаясь на то, что у него нет денег. Но Исабаев говорит, что будут еще тендеры и он еще на них заработает. Это уже можно рассматривать, как предпочтение конкретному подрядчику...

- Мы сейчас это не рассматриваем! - перебил антикоррупционщика председатель Совета по этике Асхат ИСКЕНДИРОВ. - Да и что такого в том, что подрядчик хочет поучаствовать в новых тендерах, о которых ему говорит аким, и заработать деньги? Мы рассматриваем только этические моменты. Нецензурная брань акима была, он не должен так разговаривать.

В итоге члены Совета по этике единогласно решили наказать Таубу Исабаева... замечанием. Зато к руководителю отдела образования Бектыбаевой были гораздо строже.

- Наказывать акима не за что! - высказался Асхат Искендиров и обратился к Бектыбаевой: - А вот зачем вы пришли к акиму района и ввели его в заблуждение, чтобы он переговорил с подрядчиком? Это же просто перекладывание ответственности с себя и вовлечение акима района в коррупционный процесс. Вы не должны были вовлекать акима района. Вы, как руководитель отдела образования, разбирались с подрядчиком, это нормальный рабочий процесс.

- Так я к нему и обратилась, потому что он аким, - ответила Динара Бектыбаева. - Я же должна сообщать о фактах вымогательства. К тому же следователь вызывал нас на допросы через акима района...

Руководителю отдела образования еще раз объяснили, что она не должна была "вовлекать акима района", а в связи с таким вопиющим нарушением члены Совета единогласно проголосовали за вынесение выговора Бектыбаевой. Такое наказание возмутило представителя антикоррупционной службы и он заявил, что акима Федоровского района наказали "слишком мягко". Ему рекомендовали выразить свое мнение письменно.