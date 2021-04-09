Скандал вокруг ремонта здания Димитровской школы в Федоровском районе длится с прошлого года. В ней есть и подозрения в подстрекательстве к даче взятки, и вызвавшие недоумение рекомендации совета по этике департамента по делам госслужбы Костанайской области. 8 апреля члены совета вновь попытались разобраться в этой истории.

Согласно фабуле дела, ревизионная комиссия выявила существенное завышение стоимости ремонта школы. Подрядчика, директора ТОО «МЕТАЛОКОМФОРТ» Александра ВИНОГРАДОВА суд обязал вернуть в районный бюджет 11 967 000 тенге, с чем он не согласился и до сих пор оспаривает это решение.

Заказчиком ремонта был районный отдел образования, так что уголовное преследование начали в отношении руководителя отдела Динары БЕКТЫБАЕВОЙ и ее заместителя Ольги ФЕДОРОВОЙ. Они обратились за помощью к адвокату Азамату Найманову.

- Адвокат Найманов ввел в заблуждение Федорову, сообщив, что за 2 млн тенге сможет повлиять на исход уголовного дела, хотя реально такого влияния у него не было, - сообщил 8 апреля на заседании совета по этике руководитель следственного управления департамента Агентства по противодействию коррупции Костанайской области Саян САДВОКАСОВ. - Федорова передала ему 1,7 млн тенге, а потом вместе с аикмом района Исабаевым стала уговаривать Виноградова дать еще 2 млн тенге. Предприниматель сделал аудиозапись этого разговора, но она была признана недопустимым доказательством. В связи с чем сейчас в отношении Найманова рассматривается уголовное дело, в отношении Ольги Федоровой - дисциплинарное.

Дисциплинарные дела в отношении акима Федоровского района Таубы Исабаева и руководителя отдела образования Динары Бектыбаевой рассмотрели 5 марта. Аким района отделался замечанием, а руководителю отдела образования рекомендовали объявить выговор. Члены совета по этике решили, что Бектыбаева «ввела в заблуждение» Исабаева и переложила на него свою ответственность, рассказав, что Найманов требует с них взятку.

Ольги Федоровой на том заседании не было, поэтому ее дисциплинарное дело совет по этике рассмотрел 8 апреля. Но сначала члены совета объявили, что аким Костанайской области Архимед Мухамбетов распорядился сделать Исабаеву выговор вместо замечания.

Сама Федорова пояснила, что не подстрекала к даче взятки Виноградова.

- Договор о ремонте здания Димитровской школой был заключен с ТОО «МЕТАЛОКОМФОРТ» на 30 млн тенге, - сообщила она. - Ревизионная комиссия в ходе внеплановой проверки выявила завышение стоимости ремонта школы на 11 млн тенге - в частности, в завышении стоимости линолеума. Мы направили претензию подрядчику и иск в экономический суд, который вынес решение о возмещении этих денег с подрядчика. Сейчас директор ТОО «МЕТАЛОКОМФОРТ» подал апелляционную жалобу, а все материалы по делу находятся в департаменте экономических расследований. Когда против меня, Бектыбаевой и Виноградова возбудили уголовное дело, мы обратились к адвокату Найманову. Он сообщил сумму. Виноградова к даче взятки я не подстрекала. Мы просто сказали, что такова стоимость услуг адвокат, и предложили ему эти услуги.

- Почему вы не обжаловали акт ревизионной комиссии о завышенной стоимости ремонта школы? - поинтересовался присутствовавший на заседании совета Александр Виноградов. - Получается, вы согласились с тем, что мы с вами совместно похитили 11 млн тенге? Потому что уголовное дело было возбуждено против нас с вами.

Ольга Федорова возразила, что уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления. А члены совета отметили, что в данный момент рассматриваются этические аспекты дела, а не уголовные.

В итоге совет по этике единогласно рекомендовал объявить Ольге Федоровой неполное служебное соответствие в виде понижения в должности. Но члены совета сразу уточнили: согласно письму из управления образования, свободных нижестоящих должностей в Федоровском районе пока нет.