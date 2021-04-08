Приговор в отношении 30-летнего жителя Рудного Евгения БОРОДИНА огласили в СМУС Костанайской области сегодня, 8 апреля. Он обвинялся в хранении крупной партии синтетических наркотиков в арендованной квартире.

Фото из архива "НГ"

По версии обвинения, "скорость" и другую "синтетику" подсудимый не только хранил, но и продавал, делая закладки по всему Рудному. Бородин свою вину в хранении и распространении синтетических наркотиков не признавал и пытался убедить суд, что крупную партию использовал для личного употребления.

Наркотики обнаружили на съемной квартире Бородина 2 июля 2020 года во время обыска. Часть из них он попытался смыть в унитаз, а два сотовых телефона, с которых звонил продавцам наркотиков, успел сжечь в микроволновке.

- Бородина признать виновным по ст. 296 ч. 3 (незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере) и по ст. 297 ч.3 (незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов), - зачитала приговор судья Алтынай САГИНДЫКОВА. - По ст. 296 ч. 3 назначить подсудимому 100 часов общественных работ, по ст. 297 ч.3 - 11 лет лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии максимальной безопасности (строгий режим).

При разъяснении приговора судья уточнила, что факт приобретения «синтетики» Бородиным не нашел подтверждения в ходе разбирательства.

- По всем остальным моментам, которые были тщательно изучены в суде, все обвинения подтвердились, - пояснила Сагиндыкова. - Вы точно указали места закладок - в коре дерева, под растущим деревом. Указывали даже те места, в которых закладок уже не было. При этом утверждали, что вам эти места указал продавец. Нужно иметь феноменальную память, чтобы знать, где что лежит. Когда вы приехали к здании полиции в Рудном на допрос, в багажнике скутера у вас было много пакетов психотропных веществ. Вы уверяете, что привезли их для добровольной сдачи. Однако вас допрашивали дважды, вы ничего не сообщили. О наличии в скутере психотропных веществ сообщили, понимая, что неминуем обыск. Более того - предприняли попытку передать их своему знакомому, которого успели вызвать. Когда эту попытку пресекли, вы выдали 94 пакета с психотропными веществами. Это не является добровольной выдачей по смыслу закона.

В связи с тем, что синтетические наркотики перевозили на скутере «Карбон-50», его у подсудимого изъяли, как средство совершения уголовного правонарушения. Суд также постановил взыскать с подсудимого процессуальные издержки в размере 1 101 882 тенге и 30 МРП в фонд потерпевших.

- Сумма издержек сложилась из стоимости проведения судебно-химических экспертиз, - пояснила судья. - Психотропных веществ было очень много, по всем проводилась экспертиза. При этом суд учел только прямые затраты, то есть средства, потраченные на дорогие препараты для экспертизы синтетических наркотиков. В сумму процессуальных издержек не включены зарплаты экспертов.

Алтынай Сагиндыкова отметила, что санкция статьи, по которой судили Бородина, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. Суд учел, что Бородин судим впервые, что у него положительная характеристика, поэтому назначил ему 11 лет лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 суток со дня вынесения.

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