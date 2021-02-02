Уголовное дело в отношении рудничанина Евгения БОРОДИНА продолжили рассматривать в специализированном межрайонном суде по уголовном делам Костанайской области 1 февраля.

Бородин обвиняется в том, что хранил в арендованной квартире в Рудном большую партию разных синтетических наркотиков и продавал их, делая закладки. Подсудимый вину в хранении и распространении «скорости» и другой синтетики не признает и пытается убедить суд, что крупную партию наркотических средств, которую 2 июля 2020 года во время обыска нашли оперативные сотрудники, он использовал для личного употребления.

1 февраля в суде должны были допросить трех последних свидетелей, в числе которых Кононцев, друг Бородина, находившийся в вечер обыска с ним в квартире. Однако на заседание все трое свидетелей в очередной раз не явились, поэтому суд приступил к изучению письменных материалов дела.

При подробном изученим протоколов обыска и письменных показаний подсудимого выяснилось, что полиция обнаружила в квартире не только наркотики, но и большое количество стеклянных трубок, пипеток и термоусадки.

- На карнизе было обнаружено 3,5 м термоусадки, в квартире находилось 25 стеклянных трубок, - зачитала гособвинитель Нино КАПАНАДЗЕ.

- Зачем вам нужно было так много трубок, если вы уверяете, что использовали наркотики для личного употребления? - спросила подсудимого судья Алтынай САГИНДЫКОВА.

- Я часто менял пипетки на стеклянных трубках, чтобы курить синтетику, - ответил Бородин. - В день требовалось по несколько трубок и пипеток, поэтому запасался.

Также выяснилось, что в одном из пакетов весом 18,22 г был не наркотик, а обычный белый порошок. Подсудимый сказал, что не знал об этом.

- К двум сверткам, за которые я платил, один обычно шел бонусом, - пояснил он. - Поставщик не уведомлял, какой это именно наркотик, бонусом мог идти любой. Один раз, например, синтетический гашиш шел бонусом...

- Синтетический гашиш? Даже такое бывает? - удивилась судья.

По остальным материалам дела в суде восстановили картину размещения закладок в разных местах Рудного - их делали под корой или корнями деревьев, рядом с заборами зданий учебного центра, кабельного телевидения. Одну закладку нашли в трещине фундамента.

На досудебном следствии Бородин сознавался, что сам делал эти закладки, распространяя таким образом синтетику. Но позже отказался от своих показаний, сообщив, что приобретал наркотики для личного употребления. И пояснил - он знал закладках, которые показал оперативной группе, потому что время от времени ходил по адресам, которые ему указал продавец "синтетики", и забирал наркотик для личного потребления.

На вопрос, почему подсудимый сначала давал другие показания, Бородин ответил:

- Меня заставили это сделать. Я не с первого раза указывал на эти закладки. Говорил, что знаю приблизительно, где они. Закладку возле забора я нашел с пятого-шестого раза. Я вырос в этих местах, хорошо их знаю, поэтому смог сориентироваться. Кстати, что касается закладок возле забора, в этом месте куча видеокамер. Если я бы сам делал эти закладки, как утверждают сотрудники полиции, я бы был на видео. Я не маленький человек, под 2 метра ростом и почти 120 килограммов веса, думаю, камеры бы точно меня не пропустили. Я говорил об этом оперативникам, но они проигнорировали...

Гособвинитель также поинтересовалась, для чего подсудимый часто менял съемные квартиры и не проживал все время со своей женой.

- Я снимал квартиры на 1-2 дня, чтобы прийти туда, покурить и уйти, - объяснил Бородин. - Не буду же я курить при жене. И все оборудование для этого держал на съемных квартирах. Только в квартире на улице Ленина задержался на неделю, куда ко мне и пришли с обыском.

В письменных материалах дела есть медицинское освидетельствование подсудимого, в котором указано, что он имеет небольшое психическое расстройство, вызванное одновременным употреблением разных видов синтетических наркотиков. Евгений Бородин объяснил, что накануне освидетельствования выпил пива и употребил метадон и гашиш.

К следующему заседанию, которое состоится 10 февраля, суд постановил обеспечить принудительный привод недопрошенных свидетелей, хотя адвокат подсудимого ходатайствовал об оглашении их показаний, данных на досудебном следствии.