Согласно материалам дела, Евгений БОРОДИН хранил крупную партию синтетических наркотиков, делал «закладки» в разных районах Рудного, чем и зарабатывал. Подсудимый вину полностью отрицает. По словам Бородина, он использовал «скорость» только для личного употребления, а в хранении «синтетики» сознался под давлением полицейских, которые грозили ему пытками. Процесс проходит в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области.

Евгений Бородин (в правом верхнем углу) отрицает обвинение в хранении крупной партии наркотиков

Полицейским поступила оперативная информация о том, что Бородин на съемной квартире хранит и расфасовывает психотропные вещества, известные в народе как «скорость». Момент задержания подробно рассмотрели на судебной заседании 19 января.

- Сотрудники полиции приехали поздно вечером 1 июля, я был в квартире со своим другом, - рассказал в суде Бородин. - Они постучали в дверь, я не открыл, потом они начались ломиться, в итоге выбили дверь и ворвались. В это время я пытался смыть в унитаз «скорость», которую употреблял. Наркотик не смывался, поэтому я снял унитаз и бросил пакеты прямо в канализационную трубу. Еще пытался расплавить в микроволновке три мобильных телефона, по которым я связывался с поставщиками синтетических наркотиков.

Полицейские обнаружили в канализационной трубе два пакета с наркотиками. Еще несколько свертков было в спальне. Телефоны расплавились, микроволновка сгорела. Но остался ноутбук, через которые обвиняемый заходил на сайты по продаже синтетических наркотиков, его изъяли в рамках уголовного дела.

- Сотрудники УБН (управление по борьбе с наркотиками - «НГ») завели меня на кухню и сказали: если я не сознаюсь в том, что хранил и распространял наркотики, то проблемы будут не только у меня, но и моей беременной жены, - заявил Бородин. - Они взяли мои плоскогубцы, сказали, что будут выдирать зубы, ломать пальцы, один палец даже почти сломали. Сильно меня избили - у меня был синяк от подмышек и до пояса. И сказали, что возьмут найденные у меня наркотики, подкинут моей беременной жене и она будет рожать на зоне. Я испугался, поэтому сознался в том, что я хранил наркотики. Но это неправда!

По словам подсудимого, сотрудники полиции вынудили его показать закладки в разных местах Рудного. Бородин подчеркнул, что эти адреса он знал только как покупатель, но под давлением полиции пришлось сказать, что сам их закладывал.

- По данным сотрудников полиции, вы безошибочно показали, где, под каким камнем лежит закладка. Откуда вы о них знали? - поинтересовалась гособвинитель Нино КАПАНАДЗЕ.

- Я же был их приобретателем, заплатил за них деньги, - ответил подсудимый. - Продавец мне в подробностях объяснил, где что лежит. Схема была такой: покупаешь 3 закладки, 2 идут бонусом. Этим я и пользовался. Оплачивал покупки криптовалютой биткоин. В день мне нужно было для личного употребления от трех до пяти граммов. 1 г стоит около 4 000 тенге.

- Это же очень много! - отреагировала судья Алтынай САГИНДЫКОВА. - Если вам нужно 3 г - это 12 000 тенге в день. То есть, 360 000 тенге в месяц вы тратили только на наркотики. Откуда у вас такой доход?

- Если употреблять эти наркотики внутривенно, то это действительно много, - ответил Бородин. - Но я их курил - набивал смесь в стеклянные пипетки, нагревал и курил. У меня были сбережения и хороший доход - около 600 000 тенге в месяц. Я занимался сантехническими работами и реставрацией батарей. Отреставрировать одну секцию стоит 5 000 тенге, я реставрировал по 15 секций в день.

В ходе заседания также выяснилось, что 1 июля 2020 года, после обыска и изъятия синтетических наркотиков в квартире, Бородина отпустили. И только 4 августа вызвали на допрос. По версии Бородина, он приехал на скутере и привез с собой около 100 закладок. Их сдал полиции добровольно.

- Я случайно выследил одного из закладчиков, проследил за ним, нашел синтетические наркотики и привез их в полицию, чтобы добровольно, - объяснил подсудимый. - Поэтому вину в хранении в особо крупном размере не признаю, потому что я выдал наркотики добровольно.

- Но нигде не зафиксировано, что вы привезли сдать их добровольно, - отметила судья. - Это оформлено как изъятие.

Бородин пояснил: все «произошло слишком быстро» и он не успел объяснить полицейским, что это добровольная выдача «синтетики».

- Со 2 июля по 4 августа прошло больше месяца, почему вы так долго собирались в полицию, чтобы добровольно сдать наркотики? - спросила гособвинитель.

- Потому что боялся, - ответил Евгений Бородин. - Я не верю в наше правосудие. Думаю, что все они заодно...

В качестве свидетеля допросили Мереке ТУЛЕПОВА, у которого подсудимый снимал квартиру в Рудном. Он присутствовал при обыске квартиры 1 июля.

- Квартиру он снимал у меня по объявлению, - объяснил в суде Тулепов. - Потом полицейские мне сообщили, что у него нашли ляпки. Меня пригласили, как хозяина. Дверь он не открывал, тогда полицейские сломали щеколду и вошли в квартиру. При обыске обнаружили свертки. Подсудимого не избивали. Думаю, если бы его ударили, от него бы мокрого места не осталось! Квартира у меня маленькая, 1-комнатная, все на виду, я бы видел, если бы его избивали.

Еще два свидетеля, которые присутствовали в качестве понятых, когда подсудимый привез в ОВД Рудного наркотики на скутере, пояснили, что Бородин вел себя адекватно. Свертки находились под сиденьем, в багажном отделении скутера. Когда их распаковали, в одним был порошок темного цвета, в других - розоватого. Полицейские сообщили, что задержали подсудимого и производят изъятие. Бородин, в свою очередь, рассказал понятым, что привез их добровольно.

Очередное заседание по этому делу назначено на 1 февраля.

Кадр из видео