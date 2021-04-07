Постановление по административному делу в отношении Кайрата АХМЕТОВА административный суд вынес в среду, 7 апреля. Сам аким Костаная, который в этот раз появился на процессе в режиме онлайн, свою вину не признал.

В прениях государственный обвинитель просила признать Кайрата Ахметова виновным и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 30 МРП. Суд согласился с первым требованием и не согласился со вторым.

Судья (вверху, слева) при внесении постановления учла смягчающие обстоятельства

- В связи со смягчающими обстоятельствами - привлечение к административной ответственности впервые, содействие в исправлении ситуации - освободить Кайрата Ахметова от административного наказания в виде штрафа, - зачитала постановление судья Айгуль ЖАЛПАКОВА. - Аким Костаная признан виновным, но административное дело в отношении него прекращено. В отношении акима ограничиться устным замечанием.

Ахметова обвиняли по ст. 99 ч. 2 КоАП РК (неправомерное освобождение лиц с административных государственных должностей). Конкретно - в том, что уволил с должности руководителя отдела спорта и физической культуры акимата Костаная Гумара Абзулинова в связи с занятием должности директора ДЮСШ футбола. Хотя должен был уволить по отрицательным мотивам - за то, что Абзулинов взял на работу Ержана Абдулина, который совершил коррупционное преступление. Какое именно - в суде не сообщили, но в отчетах о «большом акиматовском деле» Абдулин мелькал.

Нарушение выяснилось в ходе внеплановой проверки департамента по делам госслужбы.

7 апреля заседание началось с оглашения ходатайства адвоката акима Костаная - он просил приобщить к делу информацию том, что 31 марта Кайрат Ахметов изменил формулировку собственного распоряжения об увольнении Абзулинова.

- Формулировка от 31 марта изменена на следующую: «Уволить руководителя отдела спорта и физической культура акимата Костаная Гумара Абзулинова по отрицательным мотивам», - зачитала судья. - Данное ходатайство об изменении формулировки распоряжения суд определил приобщить к делу.

Судья спросила акима - согласен ли он с предъявленным протоколом о совершенном им административном правонарушении.

Кайрат Ахметов свою вину по административному протоколу не признал

- Нет, не согласен! - ответил по видеосвязи Кайрат Ахметов. - Уважаемый суд, считаю, что правонарушение отсутствует! В ситуации с Абзулиновым я действовал исключительно в рамках своей компетенции. С 1 января 2021 года подведомственный акимату города отдел физкультуры и спорта перешел под ведомство акимата области. 27 ноября 2020 года были вручены уведомления о сокращении госслужащих, в том числе Абзулинову. Учитывая ситуацию, поводом для освобождения от должности Абзулинова послужило поданное им заявление, игнорирование которого послужило бы ущемлением его конституционных прав. В материалах дела отсутствуют доказательства о моей осведомленности о правонарушении Абзулинова. В присланных документах от департамента по делам госслужбы не было сказано о характере совершенных им правонарушениях. Хочу привести яркие примеры абсурдности действий департамента в части уведомлений о тех или иных правонарушениях.

По словам Ахметова, от департамента по делам госслужбы поступило 11 уведомлений о том, чтобы не допустить увольнения определенных госслужащих по собственному желанию. В них был подробно описан характер совершенного правонарушения. И только по Абзулинову не было конкретики.

- 11 уведомлений, о которых вы говорите, касались гсослужащих, которых рекомендовал уволить совет по этике, - возразил представитель департамента по делам госслужбы Мэлс АБДРАХМАНОВ. - Ни один из этих госслужащих не привлекался к административной ответственности! Найдите хоть одного в этом списке!

Ответа от стороны акима города не поступило. На вопрос гособвинителя Айсулу АМИРОВОЙ, почему аким города не внес изменения в свое распоряжение раньше и, более того, сообщал, что это невозможно, ответил адвокат акима Азамат НУРКЕНОВ:

- На тот момент вина Абзулинова вызывала сомнения, ведь он оспаривал постановление суда первой инстанции о своей вине. Потом дело рассматривала апелляционная инстанции. И только после того, как вынесенные постановления вступили в законную силу и вина Абзулинова действительно была доказана, аким города смог внести изменения в свое распоряжение.

Кайрат Ахметов добавил, что переход на другую должность или увольнение сотрудника по собственному желанию - это не нарушение.

- Из 11 поступивших ко мне уведомление о недопущении увольнения госслужащих по собственному желанию больше половины доказали свои права через суд и продолжают работать, - пояснил аким Костаная. - Поэтому я ждал, чтобы постановления по Абзулинову вступили в силу.

- Означает ли это, что вы признаете допущенную ошибку и вину в совершении административного правонарушения? - спросила судья.

- Это означает, что мы признаем процессуальное нарушение, допущенное в связи в отсутствием необходимой информации, - ответил адвокат акима города. - Административное нарушение мы не признаем.

Однако прокурор не согласилась с объяснением акима. По мнению гособвинителя, внесение корректировок в распоряжение об увольнении как раз свидетельствует о том, что аким признал свою вину. Айсулу Амирова попросила назначить Кайрату Ахметову штраф в размере 30 МРП.

В итоге судья признала Кайрата Ахметова виновным, но в связи со смягчающими обстоятельства постановила ограничиться устным замечанием.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в течение 10 дней со дня вынесения.

Кадры из из видео