Слушание дела в отношении акима Костаная Кайрата АХМЕТОВА продолжилось сегодня, 7 апреля, в административном суде. Ахметов обвиняется в том, что уволил руководителя отдела спорта Гумара Абзулинова в связи с занятием должности директора ДЮСШ футбола, а должен был уволить по отрицательным мотивам.

Кайрат Ахметов / Фото из архива "НГ"

Департамент по делам госслужбы выяснил, что Абзулинов взял на работу Ержана Абудлина, совершившего ранее коррупционное преступление.

- Хочу пояснить, что 31 марта в мое распоряжении об увольнении Абзулинова были внесены изменения - уволить по отрицательным мотивам, - сообщил суду Кайрат Ахметов. - На момент увольнения Абзулинова 25 января не было решения суда апелляционной инстанции, что он действительно совершил правонарушение. Когда вступило в силу решение суда, я внес корректировки в свое распоряжение.

- Означает ли это, что вы признаете допущенную ошибку и вину в совершении административного правонарушения? - спросила судья Айгуль ЖАЛПАКОВА.

- Это означает, что мы признаем процессуальное нарушение, допущенное в связи в отсутствием необходимой информации, - ответил адвокат акима города. - Административное нарушение мы не признаем.

Однако прокурор не согласилась с объяснением акима. По мнению гособвинителя, внесение корректировок в распоряжение об увольнении свидетельствует о том, что аким признал свою вину. Прокурор попросила назначить Кайрату Ахметову штраф в размере 30 МРП.