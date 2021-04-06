В январе 2021 года «гражданин Аубакиров Токтар Онгарбаевич трижды подавал заявку на получение разрешения на изъятие видов животных, численность которых подлежит регулированию (волки)». Но на все эти запросы были даны мотивированные отказы.

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От этом в ответе на запрос "НГ", направленный акиму Костанайской области Архимеду Мухамбетову, сообщили в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования. Поводом для запроса стала публикация предпринимателя Батыра Сейкенова в Facebook, в которой владелец охотничьих угодий в Амангельдинском районе обвинил первого космонавта Казахстана Токтара Аубакирова в браконьерстве на территории резервата «Алтын Дала».

- О возможной попытке охоты в марте текущего года на территории государственного природного резервата «Алтын Дала» гражданином Аубакировым Т. О. ничего известно не было, - сообщил руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мурат ШАИМОВ. - По информации департамента полиции, за последние три года на территории государственного природного резервата (далее - ГПР) «Алтын Дала» зафиксированы три факта браконьерства. При этом с начала текущего года фактов браконьерства не зарегистрировано.

По словам Шаимова, охрана ГПР, как особо охраняемой природной территории, осуществляется собственными силами, штат службы резервата состоит из 86 человек. В период миграции и окота сайги, а также в соответствии с планами совместных мероприятий, службе охраны резервата оказывают содействие все заинтересованные службы.

- В целях избегания конфликта интересов акимат Костанайской области не правомочен оценивать конфликты, возникшие между физическими лицами, - пояснил Шаимов.

Ранее Сейкенов писал, что позвонил чиновник из акимата Костанайской области с просьбой пропустить Токтара Аубакирова на территорию угодий Сейкенова, которые граничат с резерватом "Алтын Дала". Сейкенов отказал, потому что на тот момент охота на волка была запрещена. Аубакиров обвинения в незаконной охоте отверг, сообщив, что просто катался на снегоходе на территории резервата. Рейдовая проверка резервата никаких результатов не дала, поэтому первого космонавта Казахстана к ответственности не привлекали.

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