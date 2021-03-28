Владелец двух охотхозяйств в Костанайской области Батыр Сейкенов, обвинивший космонавта Тохтара Аубакирова в браконьерстве, поделился с Liter.kz историей своих конфликтов с чиновниками, сообщает Tengrinews.kz. © Facebook

По словам бизнесмена, высокопоставленные госслужащие часто создают проблемы бизнесу и начинают оказывать давление, если отказать им в охоте на частной территории.

Комментируя ситуацию вокруг Тохтара Аубакирова, Сейкенов отметил, что доказать вину космонавта в браконьерстве уже практически невозможно.

"Насколько я знаю, созданная Министерством экологии мобильная группа съездила в резерват "Алтын Дала" и обнаружила следы снегоходов, которые двигались там по территории. Но резервация предназначена только для животных, там запрещена любая деятельность, даже выпас скота, не говоря уже о езде на снегоходах. За это человека обязательно должны привлечь к ответственности", - заявил он.

При этом нужно еще доказать, что найденные следы оставил снегоход казахстанского космонавта, но сейчас это сделать уже практически нереально, признает Сейкенов.

Бизнесмен рассказал, что за 14 лет его дважды пытались посадить и даже отбирали владения за то, что он отказывал высокопоставленным чиновникам в охоте на своей территории.

Он объяснил, почему запрещает охоту в своих резерватах: волк - это цепочка природы, а все хотят стрелять именно его. Это высокосоциальное животное, у которого есть строгая иерархия, в стае рожает только одна альфа-самка, и все охраняют ее потомство. И если альфа-самку убьют, то стая распадается, а если убить альфа-самца, то его место просто займет другой волк.

"Я когда сам охочусь, то стараюсь вообще не стрелять в самок, а такие, как Тохтар Аубакиров и другие чиновники, хотят приехать и просто пострелять. Им все равно, какой волк. Поэтому и отказываю. У меня за такие отказы забирали охотхозяйства, я их потом вернул. Был тут аким области Сергей Кулагин, устраивал мне проверки, аким города Сабыржан Ахметов штрафы выписывал. Вы же знаете нашу действительность… Я повоевал в свое время со многими чиновниками, но от своей позиции бережного отношения к природе не отошел", - пояснил собеседник издания.

Батыр Сейкенов

Предприниматель отмечает, что охотничий туризм может приносить немалые деньги. Так, за охоту на трофейного архара иностранцы готовы выложить до 100 тысяч долларов.

"Главное, чтобы эти деньги, которые поступают от охотников, не оседали в карманах чиновников, а их должно получать местное население и нужно направлять (деньги. - Прим.) на борьбу с браконьерством. Я написал такую программу развития отрасли, и сейчас обсуждаем ее с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов", - добавил Сейкенов.

Среди главных проблем, которые тормозят развитие охоты в стране, он назвал отсутствие понятия "аренда оружия". Многие туристы не могут из-за этого приехать в страну, так как по закону передавать оружие другому лицу запрещено, хотя фактически это никто не соблюдает, пояснил бизнесмен.

Он отметил, что сам часто ездит по делам в Алматы и в свободное время хотел бы там поохотится, но, конечно, у него нет с собой своего ружья в этот момент, и охота становится невозможной. Но когда приходишь в органы внутренних дел с предложениями об аренде оружия, добавил Сейкенов, там отмахиваются, ссылаются на риски терроризма и так далее. А ведь такая практика есть во многих странах мира: Казахстан сам теряет иностранного туриста, боясь террористов, посетовал бизнесмен.

Кроме того, Батыр Сейкенов считает, что государство взяло на себя слишком много функций бизнеса. К примеру, даты начала охоты и их сроки - эти вещи должен решать владелец каждого резервата, уверен он.

Дело в том, что в разных регионах страны свои климатические условия, и нельзя для всех устанавливать одинаковые сроки охоты, считает Сейкенов. На косуль, к примеру, уже можно охотиться сейчас, а сезон открывается только с 1 августа. На кабана, по его словам, можно охотиться круглый год, а не только с 31 сентября по 31 декабря. Бизнесмен уверен, что такой подход только поможет природе развиваться быстрее.