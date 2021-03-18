Казахстанский предприниматель Батыр СЕЙКЕНОВ обвинил космонавта Токтара АУБАКИРОВА в браконьерстве на территории резервата Костанайской области «Алтын Дала». Об этом он написал на своей странице в Facebook 17 марта, а сегодня более подробно прокомментировал «НГ».

Батыр Сейкенов / Фото из facebook

- Костанайская область - это моя родина. Когда в 2004 году здесь все разваливалось, КамАЗами вывозили животных, я приобрел охотничьи угодья - Имановское и Шептыкульское - на территории Амангельдинского района, - сообщил Сейкенов. - Имановское граничит с «Алтын Далой», там проходит буферная зона. Особого дохода я с этого не имею, но хочу сохранить биоразнообразие. На днях мне позвонил чиновник из Костанайской области и сказал, что в моих угодьях хочет поохотиться Токтар Аубкакиров. С 15 февраля и до апреля охота запрещена, поэтому я резко отказал. Этот госслужащий сказал мне: «Понял, вы правы, настаивать не буду», поэтому я его фамилию называть не буду. Я давно увлекаюсь охотой, но я сохраняю биоразнообразие, у меня есть моральное право на охоту.

По словам Сейкенова, Аубакиров хотел пострелять волков, охота на которых - одна из самых сложных, это «настоящее искусство». Когда бизнесмен отказал космонавту, ему сообщили, что тот охотится на территории резервата «Алтын Дала», где охота запрещена вообще.

- Я позвонил во все вышестоящие инстанции, поднял скандал, - пояснил Сейкенов. - Специально выехал в Костанайскую область. Сейчас я до сих пор здесь. Проверил свои охотничьи угодья - следов техники не нашел. Но мои ребята увидели, что следы уходят в сторону «Алтын Дала».

Бизнесмен пояснил, что у него уже был конфликт с Аубакировым по поводу охоты 7-8 лет назад, после которого тот перестал приезжать в нашу область. Но на этот раз захотел вновь поохотиться.

Директор резервата «Алтын Дала» Дуйсенгали АЙТБАЕВ сообщил «НГ», что 16 марта вместе с участковым Амангельдинского района проверил всю территорию резервата.

- Никого за руку там не поймал, но следы от техники были, - рассказал он. - От крупногабаритной техники. Возможно, от трактора или КамАЗа. Резерват был создан в 2012 года с целью сохранения биоразнообразия, охотиться на его территории строго запрещено. Заезжать можно только в научных целях, но для этого должно быть письменное разрешение. О том, что кто-то приедет сюда охотиться, тем более -Аубакиров, что у него есть особое разрешение, меня никто не предупреждал. А если и бы и позвонили, я не пустил бы без письменного разрешения.

«НГ» связалась и с Токтаром Аубакировым, который на вопрос об охоте на территории костанайского резервата и о посте об этом в Facebook Сейкенова отреагировал коротко и довольно агрессивно:

Токтар Аубакиров / Фото © Sputnik

- Если больные что-то там пишут - на них не обижаются! - сказал «НГ» космонавт и положил трубку.

Республиканскому изданию Tengrinews.kz он дал более развернутое объяснение:

- Мне 75 лет, я приехал в село Торгай Костанайской области, чтобы посмотреть на места, где я когда-то в юности проводил время, - сказал Токтар Аубакиров. - Последний год из-за коронавируса я безвылазно сидел дома. Никуда не выйти, обстановка тяжелая, гнетущая. Многие мои знакомые умерли от этой болезни. В Торгай мы поехали с сыном, он не хотел ехать, но я его попросил сопроводить меня, очень люблю природу Торгая. Я приехал в поселок. Сначала зашел к акиму района, сказал, что мы с сыном без оружия. В это время меня ждали ребята, которые, видимо, работают с Батыром Сейкеновым. Они спросили: «Почему вы без оружия?» Я ответил, что сейчас нельзя охотиться, а я приехал просто посмотреть на природу. Кажется, они не поверили. Когда мы ужинали, они снова вернулись проверить, вдруг мы оружие где-то бросили. Я пробыл там двое суток. В среду уже был в Нур-Султане. Двое суток катались на снегоходе.

В разговоре с «НГ» Батыр Секейнов отметил, что не верит, чтобы человек приехал за 1 000 километров, чтобы «просто посмотреть на природу». Хотя добавил, что не знает, было ли у Аубакирова оружие.

Пресс-секретарь Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Самал ИБРАЕВА , куда «НГ» обратилась за комментарием, сообщила, что по этой ситуации ведомство уже опубликовало пост в Facebook.

- Как сообщила областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, в этом году Токтаром Аубакировым 3 раза были поданы заявки на получение услуги «изъятие видов животных, численность которых подлежит регулированию (волков)», - в частности говорится в сообщении на официальной странице Министерства. - На все заявки даны мотивированные отказы. Таким образом, разрешения на охоту на данной территории заявителю выданы не были.

Также сообщается, что на территории резервата сейчас работает мобильная группа, рейдовые мероприятия продолжаются.

«Алтын Дала» является особо охраняемой природной территорией и охота здесь законодательно запрещена. Любые действия на таких территориях считают браконьерством, максимальное наказание за которое - лишение свободы от 3 до 6 лет с конфискацией имумщества.

В связи со сложившейся ситуацией «НГ» также подготовила запрос акиму Костанайской области Архимеду Мухамбетову.