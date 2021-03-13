Аким Рудного Куандык ИСПЕРГЕНОВ подтвердил приостановку процедуры взыскания 363 млн тенге с ТОО "АлатауГорСтрой".

Демонтаж колеса обозрения начался 6 ноября 2020 годв /Фото из архива "НГ"

Эти деньги подрядчик, выигравший тендер отдела строительства акимата Рудного, должен вернуть государству, так как установленный им весной 2019 года аттракцион "Колесо обозрения" был признан небезопасным и демонтирован, а часть средств, выделенных на его закупку, согласно решению суда, украдены бывшим руководителем отдела строительства Динмухамбетом Тлеуовым и нанятым юристом ТОО Александром Гаврильчиком.

- ГУ «Рудненский городской отдел строительства», как заказчик объекта, подавал иск к ТОО «Алатаугорстрой», ТОО «Рэтро-2», ТОО «ELITE EXPERT», - сообщил Испергенов 12 марта ответил на запрос "НГ". - Есть судебные решения по взысканию в полном объеме денежных средств, затраченных при строительстве объекта. На сегодняшний день взыскано с ТОО «Рэтро-2», осуществлявшего авторский надзор, денежные средства в сумме 779,58 тыс. тенге и ТОО «ELITE EXPERT», осуществлявшего технический надзор, денежные средства в сумме 240 тыс. тенге. Исполнительное производство в отношении ТОО «Алатаугорстрой» судебным исполнителем было приостановлено ввиду невозможности взыскать 363 млн тенге. В данном направлении нами будет продолжаться работа через государственных судебных исполнителей взыскание вышеуказанной суммы в государственный бюджет.

То есть, по сути аким Рудного признаёт, что взыскать деньги с ТОО "АлатауГорСтрой" невозможно, хоть попытки и будут продолжаться.

Также Куандык Испергенов сообщил, что разобранное колесо всё ещё хранится в бюджетных организациях Рудного. В каких именно - не уточнил. Но подчёркнул: места хранения определены без дополнительной нагрузки на бюджет.

- Колесо хранится в бюджетных организациях, где уже имеются территория и склады для хранения, - пояснил аким. - А также есть сторожа, которые уже получали заработную плату, то есть дополнительных затрат из бюджета не требуется. Хранение будет осуществляться до принятия окончательного решения реализации конструкции как комплекта или вторичного сырья. Возможно, будут приняты иные решения в рамках закона.

По информации Испергенова, сейчас колесо обозрения числится на балансе рудненского отдела строительства.

Ранее "НГ" спрашивала акима Рудного о судьбе колеса в рамках большого письменного интервью. Но тогда большинство вопросов об аттракционе остались без ответов.