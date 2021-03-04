Амантаю Байжанову, ставшему героем соцсетей, вручили медаль «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін». Церомония награждения прошла в в областном казахском театре драмы имени И. Омарова. Кроме того, грамотой Министерства внутренних дел также отметили коллегу Амантая Амира Шалгимбаева, который в тот день находился вместе с ним на службе, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

«За храбрость, самоотверженность и героизм, проявленный при исполнении служебного долга» - говорится в приказе за подписью Министра внутренних дел генерал-лейтенанта полиции Тургумбаева Е.З.

Полковник полиции Ардак Ынтыкбаев также вручил благодарственные письма родителям Амантая и Амира и поблагодарил их за достойное воспитание сыновей.

- От имени начальника Департамента полиции области Аймагамбетова Б.И. хочу поблагодарить вас за ваш труд, за достойное воспитание сыновей, которые честно и добросовестно выполняют свой служебный долг. На таких примерах самоотверженного несения службы мы воспитываем молодое поколение полицейских и наглядно демонстрируем, как действует настоящий профессионал, патриот, который по зову сердца и призванию стоит на страже спокойствия и благополучия граждан, - отментил Ынтыкбаев.

Напомним, видео с поступком полицейского, где Амантай Байжанов бежит по заметенной дороге, указывая водителям путь, облетело казнет и собрало множество комментариев. А 22 апреля 2020 года Байжанов вместе с напарником спас 15 человек из пожара в двухэтажном коттедже. тогда за спасение жизней полицейские были поощрены грамотами МВД РК и акима Костанайской области.



В полиции Байжанов служит 6 лет. Начинал службу в управлении специализированной службы охраны. С 2020 года работает патрульным полицейским в УП Костаная. С супругой Гульнар воспитывают сына.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО