Представление о поощрении лейтенанта Амантая БАЙЖАНОВА направлено на имя начальника департамента полиции. Об этом сообщили сегодня, 19 февраля, в пресс-службе ДП.

Кадр из видео

Напомним, 18 февраля во время бурана костанайский полицейский бежал по проезжей части перед колонной из десятка машин, чтобы те благополучно добрались с Федоровской трассы до города. Видео с бегущим полицейским распространил один из водителей колонны.

Фото предоставлено ДП КО

- Мы получили заявку, что на Федоровской трассе произошло ДТП, после чего выехали на место, - рассказал "НГ" Амантай Байжанов. - После того, как мы зарисовали схему ДТП, мы направились обратно в город. Но к тому моменту уже видимость была никакая. На трассе скопились другие машины. Мы побоялись, что эти автомобилисты могли застрять на трассе и решили им помочь. Водители тоже молодцы, помогали друг другу, толкали застревающие в снегу машины. Мы приняли быстрое решение, чтобы никто не свернул куда-нибудь не туда, выстроили около десятка машин в колонну, а я побежал впереди.

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По словам Байжанова, пробежать пришлось около 2 км до перекрёстка ул. Промышленная и пр. Назарбаева. А потом водители смогли сами добраться до дома. После этого полицейские весь остаток дня продолжали помогать застрявшим в буране водителям, чтобы те могли добраться домой.

- Вечером пришёл как обычно домой, а после выяснилось, что моя пробежка попала в СМИ, - говорит лейтенант Амантай Байжанов. - Дома рады за меня. У меня сын, ему всего 1,5 года. Надеюсь, что он будет мной гордиться и тоже будет помогать людям.

В пресс-службе департамента полиции также сообщили, что 22 апреля 2020 года Байжанов вместе с напарником спас 15 человек из пожара в двухэтажном коттедже. За спасение жизней полицейские были поощрены грамотами МВД РК и акима Костанайской области.