15 человек спасли патрульные при пожаре в Костанае

Среди спасенных - 5-летний ребенок. Пожар произошел 22 апреля, около 2 часов ночи, на ул. Алтынсарина. Горел двухэтажный коттедж, в котором проживает несколько семей.

Экипаж в составе старшего лейтенанта полиции Жанболата ЖАУТИНА и лейтенанта полиции Амантая БАЙЖАНОВА патрулировал город, когда полицейские увидели пожар.

- Мы сразу вызвали пожарных и скорую помощь. Понимали, что счет идет на секунды. Дом в два этажа, еще мансарда, было ясно, что в нем люди, – рассказал Жанболат Жаутин.

Двор коттеджа был огорожен высоким забором, а ворота закрыты. Полицейские перелезли через забор и выломали входную дверь, которая также была закрыта.

Жители спали. Полицейские пытались разбудить их, но некоторые уже надышались дымом и не могли проснуться, поэтому патрульные выносили людей на руках.

Мансарда уже горела, на полицейских горела форма. На руках после этой ночи у обоих остались ожоги.

- Пока мы не убедились, что все на улице, мы вновь и вновь заходили в горящий дом, - вспоминает Амантай Байжанов. - Быстро тушили на себе форму и снова шли спасать.

Хозяин дома Павел ЯКОВЛЕВ рассказал, что сам построил этот дом. Часть комнат он сдает в аренду, поэтому проживало в коттедже несколько семей.

- Я сам спал во время пожара, - сообщил Яковлев. - Я благодарен полицейским, они спасли нас, рискуя собой

Несмотря на ночное происшествие, сегодня патрульные Жаутин и Байжанов вновь вышли на службу.

Напомним, 20 апреля сотрудники полиции помогли спасти из огня 7 человек в с. Мичуринском.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО