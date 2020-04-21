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Семь человек спасли из пожара полицейские в Мичуринском

21 апреля 2020, 16:38 |  Происшествия

Несчастный случай произошел 20 апреля, около 14.00, в селе Мичуринское Костанайского района. Полицейские ехали на заявку по ул. Садовой, когда увидели, как на одном из домов горит крыша.

В доме находились шесть взрослых и один ребенок, они даже не подозревали о начавшемся пожаре.

- Мы срочно вывели всех из помещения, вызвали пожарных и стали тушить крышу и коридор, который также успел загореться, - рассказал старший лейтенант Темирлан БАЙБУЛОВ.

Вместе с напарниками они помогли пожарным потушить пламя.

- Полицейские действовали быстро и профессионально. Только благодаря им удалось избежать трагедии. Мы  обратились к руководству отдела полиции с просьбой отметить наших спасителей,  - поделился хозяин дома Юрий ПОПОВСКИЙ.

Как позже установили специалисты, пожар начался из-за печки, стоящей в коридоре.
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