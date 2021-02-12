Решение в отношении арендатора караоке-бара Baker Street Михаила ШВЕЦА специализированный суд по экономическим делам вынес сегодня, 12 февраля. Судья полностью согласилась с доводами истца.

Фото из архива "НГ"

- Деятельность караоке-бара Baker Street приостановить на три месяца, - огласила судья Евгения ПОТОЦКАЯ. - Решение привести к немедленному исполнению. Ссылки ответчиков на то, что постановление главного санитарного врача не является нормативно-правовым актом, суд признал несостоятельными. В стране объявлена чрезвычайная ситуация международного уровня, в связи с чем в Кодекс о здоровье в июле 2020 года были внесены изменения. ДСЭК вправе фиксировать нарушения карантинного режима, которые представляют угрозу жизни и здоровью населения.

Прения по этому делу прошли 11 февраля. Еще до их начала стало известно, что ИП Швец подал встречный иск к департаменту санитарно-эпидемиологического контроля области (ДСЭК) о признании незаконной деятельности мониторинговых групп, о незаконности самих проверок, которые прошли без актов назначения проверок и актов результатов обследования. Однако судья пояснила, что иск возвращен заявителю.

Кадр из видео

- Иск возвращен в связи с тем, что подавать его нужно было до окончания подготовки материалов дела или в том случае, если бы ответчик Швец не участвовал в этом деле, - пояснила перед прениями судья Евгения Потоцкая. - Так как эти требования не были соблюдены, встречный иск не может быть рассмотрен в рамках данного дела. Но Швец вправе подать самостоятельный иск, который рассмотрят в отдельном судопроизводстве.

Адвокат ответчика Марат ШУАКПАЕВ с такой трактовкой не согласился и в прениях пытался доказать, что мониторинговая группа вела себя незаконно и некорректно.

- Постановление главного санитарного врача, на нарушение которого постоянно ссылается истец, не является правовым актом, - заявил адвокат. - Он не зарегистрирован в органах юстиции, поэтому не является основанием для проверок субъектов малого бизнеса. Кроме того, согласно алгоритму, в адрес субъекта малого бизнеса сначала должны были вынести предписание об устранении нарушений. И только в случае его неисполнения выносить подавать иск о приостановлении деятельности. Акты проверки заведений должны были регистрироваться в органах юстиции на следующий день, чего не было сделано. И непонятно на каком основании среди членов мониторинговых групп были представители прокуратуры.

С вопросом о том, должны ли сотрудник прокуратуры принимать участие в проверках субъектов малого бизнеса, адвокат обратился к представителю РПП «Атамекен». И уточнил: на всех брифингах регулярно говорится о том, что мониторинговая группа должна четко соблюдать алгоритм действий.

- В состав мониторинговых групп, согласно Предпринимательскому кодексу, могут входить представители местных исполнительных органов, полиции, волонтеры, - ответил представитель РПП «Атамекен» Ренат ДАВЛЕТПАЕВ, принимавший участие в процессе. - Об участии представителей прокуратуры нигде не сказано. Персональный состав мониторинговых групп должен быть опубликован на сайте органов местной исполнительной власти. Что касается проверок представителями ДСЭК, то они имеют полномочия осуществлять внеплановые проверки в случае нарушения карантинных мер. Если предприятие малого бизнеса угрожает жизни и здоровью населению, ДСЭК выносит предписание. И только в случае его неисполнения может требовать приостановление деятельности.

- Предоставлялись ли вам в ходе проверок вашего заведения акты назначения проверки, а позже акты результата обследования и предписание о том, что деятельность вашего заведения создает угрозу здоровью и жизни населению? - спросил адвокат своегт подзащитного Михаила Швеца.

- Нет ничего этого не было, - ответил арендатор караоке-бара Baker Street. - Мониторинговая группа вела себя, как у себя дома. Все делалось незаконно. У них была одна цель - найти нарушения во что бы то ни стало.

На вопрос адвоката о том, почему не выдавались предписания, а акты проверок не регистрировались на следующий день в органах юстиции, представитель ДСЭК Асель БАЙКЕНОВА пояснила, что это были не экстренные проверки.

- Проверки осуществлялись не по экстренным извещениям, а по протоколам полиции, - пояснила она. - В связи с этим предписания не выдавались, а акты проверок не регистрировались, потому что все нарушения были отражены в рапортах полиции.

Во время прений Михаил Швец просил не лишать его единственного источника заработка. И назвал действия мониторинговых группы и ДСЭК незаконным вмешательством в его бизнес.

- Помещение под караоке-бар Baker Street я арендовал в 2018 году, - пояснил Швец. - Вложил много сил и труда, чтобы сделать ремонт, купить оборудование, собрать трудовой коллектив. Когда были выявлены нарушения, я оплачивал огромные штрафы. И что получил? Мой бизнес хотят незаконно закрыть.

Представитель акимата Костанайской области Тамаша СУРАГАНОВА, выступающая в суде в качестве третьей стороны, заявила, что нарушения у Baker Street регистрировались систематически.

- Согласно Кодексу о здоровье, при угрозе здоровью и жизни населению представители ДСЭК вправе требовать приостановления деятельности, - отметила в прениях Сураганова. - Хочу отметить, что Кодекс о здоровье вышел позднее, чем Предпринимательский кодекс, на которые здесь ссылались представители «Атамекен». Прошу иск поддержать в полном объеме.

Адвокат ИП Швец просил в прениях полностью отказать в удовлетворении иска ДСЭК, заявив, что мониторинговая группа незаконно вмешивается в деятельность малого бизнеса.

Ранее в Костанае решением судов была приостановлена на три месяца деятельность караоке баров "Облака" и "Jon Snow".