Решение в отношении арендатора помещения, в котором размещен караоке-бар «Облака», Динары СМАИЛОВОЙ специализированный межрайонный суд по экономическим делам вынес сегодня, 5 февраля.

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Судья Алтай АБДЫГАЛИ согласился с доводами истца департамента санитарно-эпидеимологического контроля области, который в суде представляла главный специалист Асель БАЙМУХАМЕТОВА.

- Рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ДСЭК, суд пришел к выводу, что в караоке-баре «Облака» систематически нарушался карантинный режим. В связи с чем суд принял решения остановить его деятельность сроком на три месяца, - резюмировал судья.

Прения по этому делу прошли 4 февраля.

В них вновь в качестве третьего лица участвовала представитель акимата Костанайской области, руководитель правого отдела Тамаша СУРАГАНОВА.

- Я прошу полностью поддержать исковые требования ДСЭК в связи с тем, что караоке-бар «Облака» систематически нарушал карантинный режим, о чем свидетельствуют рапорта полиции, - сказала она. - Приостановление деятельности заведений, нарушающих карантинный режим, регламентируется Кодексом о здоровье.

- Видеофиксаций нарушений нет, штраф за одно нарушение в размере 319 000 тенге я заплатила, остальные штрафы выплачу позже, как появятся деньги, - заявила Динара Смаилова. - Будут нарушения - буду платить, но зачем приостанавливать мою деятельность? Вы нас оставите без средств к существованию.

Главный специалист ДСЭК зачитала рапорты, в которых указано, что карантинный режим в «Облаках» нарушался в октябре, ноябре, декабре прошлого года и даже в январе этого года, когда шло судебное разбирательство.

- Поступали жалобы от людей, что в «Облаках» постоянно курят кальян и проводят дискотеки, - отметила Асель Баймухаметова. - На улицах устраиваются драки, все доказательства этому есть. Что касается оплаты штрафов, о которых говорит представитель караоке-бара, то она сама подтверждает, что нарушения были. Если их невозможно исправить наложением штрафов, значит, деятельность заведения нужно приостановить.

Судья полностью согласился с доводами истца, как и в деле в отношении владелицы караоке-бара Jon Snow, деятельность которого приостановили на три месяца 2 февраля.

Дело в отношении третьего караоке-бара Baker-Street, которому грозит закрытие из-за аналогичных нарушений, пока рассматривается в суде.

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